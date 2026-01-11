Ολυμπιακός – Μαρκόπουλο 3-0: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» με σούπερ

Μετά τη νίκη (3-1) επί της Ζελέζνιτσαρ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» και το ματς της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού επέστρεψε νικηφόρα στη «μάχη» του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν εύκολα με 3-0 σετ (25-18, 25-17, 25-14) του ΑΟ Μαρκόπουλου στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 13ης αγωνιστικής της Volley League, με πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα, με 17 πόντους και σπουδαία εμφάνιση της Στεβάνοβιτς, με 13, με 7/10 επιθέσεις, πέντε μπλοκ και έναν άσο (13 και η Αμπντεραχίμ).

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού στρέφουν την προσοχή τους στην Ευρώπη και το CEV Champions League, αφού την Πέμπτη (15/1, 18:00), δίνουν «μάχη» στην Τουρκία με την πανίσχυρη Εξατσίμπασι, για την 4η αγωνιστική των ομίλων.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 4-1, με επίθεση της Κούμπουρα. Οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν και μείωσαν σε 7-6, αλλά με μπλοκ της Στεβάνοβιτς, οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα με 8-6, με την Αμπντεραχίμ να ανεβάζει τη διαφορά στο +5 (13-8). Με μπλοκ (18-12) και πρώτο χρόνο της Στεβάνοβιτς, ο Θρύλος ξέφυγε με +7 (19-12), ενώ μετά από άουτ επίθεση του Μαρκόπουλου, η διαφορά έφτασε στο +8 (20-12). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με την Αμπντεραχίμ να «καθαρίζει» το σετ (1-0) με 25-18.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς προηγήθηκε με 4-1, με άσο της Αμπντεραχίμ, όμως «κόλλησε» και βρέθηκε πίσω (5-6). Η Στεβάνοβιτς ισοφάρισε σε 6-6 και 8-8, η Αμπντεραχίμ έβαλε ξανά μπροστά (10-9) τον Ολυμπιακό και η Εμμανουηλίδου έδωσε «αέρα» +2 (12-10). Με μπλοκ της Στεβάνοβιτς, οι «ερυθρόλευκες» απέκτησαν προβάδισμα πέντε πόντων (16-11), με την Κούμπουρα να κερδίζει άσο, για το +6 (18-12). Με πάιπ της Κονέο, ο Θρύλος «απομακρύνθηκε» με +7 (20-13), ενώ με χτύπημα της Εμμανουηλίδου, έφτασε σε σετ μπολ (24-17), με την αρχηγό να κερδίζει και μπλοκ, για το 25-17 και το 2-0.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 7-5, αλλά ισοφάρισε (7-7), με επίθεση της Κούμπουρα και εξαιρετική πάσα της Ηλιοπούλου. Η Σέρβα διαγώνια «έγραψε» και το 10-8 των «ερυθρόλευκων», ενώ η Αμπντεραχίμ αύξησε τη διαφορά στο +5 (13-8). Εξαιρετική επίθεση της Εμμανουηλίδου και +8 (18-10) ο Θρύλος, με την Κονέο να «γράφει» το +9 (21-12). Με έναν ακόμα πόντο της Αμπντεραχίμ, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έφτασαν στο +11 (24-13), με την Αλγερινή ακραία να τελειώνει το ματς, για το 25-14 και το 3-0 σετ.

Τα σετ (3-0, σε 1.12): 25-18, 25-17, 25-14