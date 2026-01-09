Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Ποιοι την ψηφίζουν

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Κόμμα Καρυστιανού

Ποιοι την ψηφίζουν

• Ποιοι θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι σε περίπτωση δημιουργίας πολιτικού φορέα

• Τι προκύπτει από τις τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης

==========

Γρίπη στην Ελλάδα

Δύο εκατομμύρια θα αρρωστήσουν

==========

Σε τρείς περιοχές

Γιατί προβληματίζει η σεισμική άπνοια

==========

Σοκ στη Μινεάπολη

Ο φόνος που διχάζει

• Η εν ψυχρώ δολοφονία μιας 37χρονης από την Αστυνομία Μεταναστών χωρίζει στα δύο τις ΗΠΑ

==========

Μικροπολιτικός

Ενα βίντεο βάζει φωτιά στη Λευκωσία

Σάλος στην Κύπρο με αφορμή ένα βίντεο, όπου υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Προϊόν μοντάζ, λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η αντιπολίτευση.

==========

Αγροτικό

Ραντεβού στο Μαξίμου την Τρίτη

• Ποιους δύο όρους θέτει η κυβέρνηση και τι απαντούν οι αγρότες

==========

Μπλακάουτ στο FIR

«Εκτεταμένη αστοχία του τηλεπικοινωνιακού συστήματος» ο ένοχος

• Τι υποστηρίζει ο διοικητής της αρμόδιας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

==========

Από τον Τραμπ

Πρόταση εξαγοράς των Γροιλανδών με 10.000 έως 100.000 δολ.

==========

Νέος Τζέιμς Μποντ

Μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ ο κλήρος πέφτει στον…

==========

Αδυνάτισμα

Ενέσεις, χάπια και… στο βάθος ερωτηματικά

==========

autoNEA

Τρία SUV χωρίς τέλη κυκλοφορίας

==========

Με διαμεσολάβηση

Πώς θα πάρετε εύκολα στεγαστικό δάνειο

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Βίρτους 84-71

Είχε πάθος, Χολμς και δυνατή άμυνα

Παγκόσμιο Κύπελλο

Με «avatars τεχνητής νοημοσύνης» για τη λήψη αποφάσεων μέσω VAR