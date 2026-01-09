Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Ποιοι την ψηφίζουν
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Κόμμα Καρυστιανού
Ποιοι την ψηφίζουν
• Ποιοι θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι σε περίπτωση δημιουργίας πολιτικού φορέα
• Τι προκύπτει από τις τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης
==========
Γρίπη στην Ελλάδα
Δύο εκατομμύρια θα αρρωστήσουν
==========
Σε τρείς περιοχές
Γιατί προβληματίζει η σεισμική άπνοια
==========
Σοκ στη Μινεάπολη
Ο φόνος που διχάζει
• Η εν ψυχρώ δολοφονία μιας 37χρονης από την Αστυνομία Μεταναστών χωρίζει στα δύο τις ΗΠΑ
==========
Μικροπολιτικός
Ενα βίντεο βάζει φωτιά στη Λευκωσία
Σάλος στην Κύπρο με αφορμή ένα βίντεο, όπου υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη εμφανίζονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Προϊόν μοντάζ, λέει η κυβέρνηση. Τι λέει η αντιπολίτευση.
==========
Αγροτικό
Ραντεβού στο Μαξίμου την Τρίτη
• Ποιους δύο όρους θέτει η κυβέρνηση και τι απαντούν οι αγρότες
==========
Μπλακάουτ στο FIR
«Εκτεταμένη αστοχία του τηλεπικοινωνιακού συστήματος» ο ένοχος
• Τι υποστηρίζει ο διοικητής της αρμόδιας Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
==========
Από τον Τραμπ
Πρόταση εξαγοράς των Γροιλανδών με 10.000 έως 100.000 δολ.
==========
Νέος Τζέιμς Μποντ
Μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ ο κλήρος πέφτει στον…
==========
Αδυνάτισμα
Ενέσεις, χάπια και… στο βάθος ερωτηματικά
==========
autoNEA
Τρία SUV χωρίς τέλη κυκλοφορίας
==========
Με διαμεσολάβηση
Πώς θα πάρετε εύκολα στεγαστικό δάνειο
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Βίρτους 84-71
Είχε πάθος, Χολμς και δυνατή άμυνα
Παγκόσμιο Κύπελλο
Με «avatars τεχνητής νοημοσύνης» για τη λήψη αποφάσεων μέσω VAR
