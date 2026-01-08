newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Κληρονομιές: Όλες οι αλλαγές για να μην περνούν στο κράτος
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 06:08

Κληρονομιές: Όλες οι αλλαγές για να μην περνούν στο κράτος

Τι θα ισχύσει στις κληρονομιές για ζευγάρια που ζουν σε ελεύθερη ένωση, εκτός γάμου και χωρίς να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

Σημαντικές αλλαγές με κοινωνικό πρόσημο για ζευγάρια που ζουν σε ελεύθερη ένωση, εκτός γάμου και χωρίς να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, φέρνει το νομοσχέδιο για τις κληρονομιές, που σύντομα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με ορίζοντα την ψήφισή του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Με το νέο status, υπό προϋποθέσεις, οι σύντροφοι σε ελεύθερη συμβίωση αποκτούν κληρονομικά δικαιώματα

Επειτα από σχεδόν οκτώ δεκαετίες το κληρονομικό δίκαιο εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται όχι μόνο με τις οικονομικές συνθήκες, αλλά και με τα νέα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα της εποχής μας, καθώς οι ανάγκες έχουν πλέον αλλάξει.

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου, που αποτελεί καρπό των πολύμηνων συνεδριάσεων της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπό τον επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη, ο θεσμός της οικογένειας, προσεγγίζεται όμως υπό το πρίσμα της σύγχρονης εποχής, ώστε οι αλλαγές που σε λίγο καιρό θα γίνουν νόμος του κράτους να εξυπηρετούν όλες τις μορφές συμβίωσης που δημιουργούν ουσιαστικές προσωπικές σχέσεις και το δίκαιο οφείλει να αναγνωρίσει.

Ετσι, η νομοθετική μεταρρύθμιση διευρύνει την προστασία σε πρόσωπα που, παρότι δεν είναι συγγενείς με την παραδοσιακή έννοια, αποτελούν μέρος της οικογενειακής ζωής του διαθέτη. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται ο σεβασμός στη βούλησή του και αντιμετωπίζονται οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει αναφερθεί ακριβώς σε αυτό το κοινωνικό πρόσημο, που έρχεται να υπηρετήσει το νέο κληρονομικό δίκαιο με διατάξεις που λειτουργούν ως «ασπίδα προστασίας» για τα ζευγάρια τα οποία ζουν σε ελεύθερη ένωση.

Και αυτό γιατί η νομοπαρασκευαστική επιτροπή δεν μπορούσε να μη λάβει υπόψη της ότι στην εποχή μας υπάρχουν πολλά ζευγάρια που είτε από επιλογή, είτε για λόγους ανεξάρτητους της δικής τους βούλησης δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό), ούτε σε σύμφωνο συμβίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ο ένας από τους δύο αιφνιδιαστικά αποβιώσει, ο άλλος παραμένει επί της ουσίας… ξεκρέμαστος, χωρίς να έχει οποιοδήποτε κληρονομικό δικαίωμα, ανεξάρτητα από τα χρόνια που είχαν μοιραστεί.

Το νέο «status»

Με το νέο κληρονομικό δίκαιο όμως αυτό το «status» έρχεται να αλλάξει και υπό προϋποθέσεις ο/η σύντροφος σε ελεύθερη συμβίωση αποκτά κληρονομικά δικαιώματα, υπό την αναγκαία προϋπόθεση να έχει προηγηθεί τριετής συμβίωση. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; Καταρχάς με βάση τις ιδιαίτερα σημαντικές προωθούμενες μεταρρυθμίσεις για πρώτη φορά ο σύντροφος σε ελεύθερη συμβίωση έχει το δικαίωμα να διατηρήσει τη «συζυγική» στέγη για τουλάχιστον έναν χρόνο, εξασφαλίζοντας κατοικία.

Σε δεύτερο επίπεδο ο σύντροφος σε ελεύθερη ένωση αποκτά «δικαίωμα στο εξαίρετο», γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα βλέπει πλέον την περιουσία να πηγαίνει στο Δημόσιο – όπως συχνά συμβαίνει μέχρι σήμερα – αλλά θα την κληρονομεί (με τριετή συμβίωση ως προϋπόθεση) ο σύντροφος που επιζεί.

Με βάση το νομοσχέδιο ο επιζών σύντροφος εντάσσεται στην πέμπτη τάξη της κληρονομικής διαδοχής και αποκτά δικαίωμα κληρονομίας, εφόσον δεν υπάρχουν συγγενείς που καλούνται εκ του νόμου, όπως παιδιά, σύζυγος ή γονείς. Το νομοσχέδιο όμως ενισχύει την προστασία του επιζώντος συντρόφου όταν υπάρχουν παιδιά του εκλιπόντος.

Ο σύντροφος διατηρεί την οικοσκευή, μπορεί να παραμείνει στην κοινή κατοικία για ένα έτος και, εφόσον είχε προσφέρει ουσιώδη και χωρίς αντάλλαγμα βοήθεια, δικαιούται χρηματική αποζημίωση.

Οι δύο προθεσμίες

Το «κλειδί» για την αναγνώριση των κληρονομικών δικαιωμάτων βρίσκεται σε δύο προθεσμίες: στον χρόνο που, με βάση τον νόμο, απαιτείται να είναι μαζί οι δύο σύντροφοι και στο διάστημα μέσα στο οποίο ο επιζών σύντροφος πρέπει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να ελεγχθεί αν πληρούται η αναγκαία προϋπόθεση του νόμου.

Ετσι, μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών μετά τον θάνατο, ο/η σύντροφος μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο δικαστήριο, το οποίο θα ελέγξει αν συντρέχει η «ικανή και αναγκαία συνθήκη» για την κληρονομία, που είναι η συμπλήρωση τριών ετών συμβίωσης με τον κληρονομούμενο.

Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Stream newspaper
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης
Ασθενής 08.01.26

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα δυτικά της Κρήτης σήμερα Πέμπτη, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Σύνταξη
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Ελλάδα 07.01.26

Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους - Σε κατάσταση άμεσης και διαρκούς ετοιμότητας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

Σύνταξη
Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις
Ελλάδα 07.01.26

Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα
Στα δύο η χώρα 07.01.26 Upd: 21:17

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα

Ο «κύβος ερρίφθη», αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Κλείνει ο Μπράλος και τα Μάλγαρα. Σε 48ωρο αποκλεισμό η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι- Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι
Οικονομία 08.01.26

Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι- Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι

Η διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα, ώστε να φαίνεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, σκοντάφτει σε πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, υποστηρίζουν οι λιανέμποροι. Αντίθετη και η Eurocommerce.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης
Ασθενής 08.01.26

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα δυτικά της Κρήτης σήμερα Πέμπτη, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

