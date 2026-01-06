newspaper
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06 Ιανουαρίου 2026 | 19:23

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Spotlight

Η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του Μαδούρο είναι, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, μία επιχείρηση που μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να φέρουν εις πέρας τόσο αποτελεσματικά και σχεδόν αναίμακτα. Το έχουν αποδείξει άλλωστε αμέτρητες φορές στο παρελθόν σε – εν ευρεία έννοια – γειτονικά τους κράτη, άλλοτε τηρώντας και άλλοτε αγνοώντας τα προσχήματα: στη Γουατεμάλα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Αϊτή και αλλού.

Το 1989 εξάλλου είχε λάβει χώρα και άλλη αμερικανική εισβολή και απαγωγή επικεφαλής κράτους, στο ίδιο μοτίβο με την τωρινή: τότε αφορούσε τον Μανουέλ Νοριέγκα, δικτάτορα του Παναμά – και επί χρόνια πληροφοριοδότη της CIA – ο οποίος απήχθη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και δικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών στο Μαϊάμι. Αυτή τη μακρά ιστορία συνεχίζει τώρα και ο Τραμπ.

Στα μέσα Δεκεμβρίου οι ΗΠΑ είχαν κατασχέσει 1,9 εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου, τα οποία ο Τραμπ είχε δηλώσει πως «θα τα κρατήσουμε». Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως πρόθεσή του είναι «να κυβερνήσουν οι ΗΠΑ» τη Βενεζουέλα. Και με αυτά φαίνεται εκ του αποτελέσματος τελικά να επιβεβαιώνεται ο Ούγκο Τσάβες, πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, που επέμενε σε συνέντευξή του το 2009 πως οι ΗΠΑ ξεμένουν από πετρέλαιο και πως αργά ή γρήγορα θα θελήσουν να εισβάλουν στη Βενεζουέλα και να εκμεταλλευτούν τα δικά της αποθέματα. Κάτι τέτοιο βέβαια ακουγόταν μάλλον παρανοϊκό τότε, σε μία περίοδο που η ψυχροπολεμική υστερία αποτελούσε παρελθόν και οι ΗΠΑ «έπαιζαν μόνες τους» στην παγκόσμια ιδεολογική σκακιέρα, με τη Ρωσία να επεξεργάζεται τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ήττα στον Ψυχρό Πόλεμο και την Κίνα ακόμη σε φάση ανάπτυξης.

Ίσως στην ολοκλήρωση αυτής ακριβώς της μετάβασης να οφείλεται και η κατάπληξη που εκφράζουν τώρα όλοι αναφορικά τόσο με την επίθεση στη Βενεζουέλα, όσο και με την αντίδραση της Ευρώπης.

Ανέκαθεν επικρατούσε το δίκαιο του ισχυρού

Η δημόσια συζήτηση σχετικά με την αμερικανική επέμβαση αναδεικνύει μία ενοχλητική συνθήκη, πλην όμως πραγματική. Πως, όσο κι αν υποστηρίζουν πολλοί ότι με τέτοιες ενέργειες «επικρατεί τώρα το δίκαιο του ισχυρού», αυτό συνέβαινε μάλλον ανέκαθεν και αδιαλείπτως.

Πουθενά στο διεθνές δίκαιο δεν προβλέπεται ότι η μη αναγνώριση ενός καθεστώτος σε μία χώρα νομιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση της κυριαρχίας της ή απαγωγή του ηγέτη της, όσο αυταρχικός και αν θεωρείται αυτός, ακόμα και από την πλειοψηφία των κρατών της διεθνούς κοινότητας. Πουθενά στο διεθνές δίκαιο δεν προβλέπεται γενικώς η δυνατότητα ενός κράτους να φορέσει τον μανδύα του αυτόκλητου τιμωρού και να ξεκινήσει σταυροφορίες «εκπολιτισμού».

Σε καιρούς κρίσης όμως, καιρούς γεωπολιτικής αλλά και γενικής αστάθειας, όταν σφίγγει το ζωνάρι και στενεύουν τα περιθώρια τήρησης ίσων αποστάσεων, πρόταξης της κρατικής κυριαρχίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε λοιπόν, όπως αποδεικνύουν και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων, όλοι παραδέχονται εμμέσως ή ευθέως πως το δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο από το συμφέρον του ισχυρού – και μεταβάλλουν κατά βούληση τον τρόπο ανάγνωσης του διεθνούς δικαίου.

Πρόσδεση και αυτάρκεια δεν συνδυάζονται

Όσον αφορά ειδικότερα την Ευρώπη, με την πάροδο των ετών τα γεγονότα φαίνεται να ξεμπροστιάζουν ολοένα περισσότερο το πόσο προβληματική είναι η έλλειψη αυτάρκειας.

Η Ευρώπη αντιδρά στα γεγονότα, όπως θα αντιδρούσε οποιοσδήποτε έχει περάσει δεκαετίες οικονομικής, ιδεολογικής, πολιτικής, στρατιωτικής και πολιτιστικής πρόσδεσης στο αμερικανικό άρμα. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους σημερινούς Ευρωπαίους ηγέτες για τις αντιδράσεις τους; Για τη ρητορική περί «σύνθετης νομικής αξιολόγησης» του καγκελάριου Μερτς ή το «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών» του πρωθυπουργού Μητσοτάκη;

Μάλλον ναι. Και ίσως αυτή η στάση δικαίως χαρακτηρίζεται ως εργαλειοποίηση του διεθνούς δικαίου. Ακόμα και αν όμως δεν το δεχθεί κανείς αυτό, αρνούμενος πως αυτή η θέση συνιστά ηθική παρακμή, τότε σίγουρα πάντως πρέπει έστω να παραδεχθεί ότι έτσι η εξάρτηση καθίσταται εν τέλει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και η ύψωση αναστήματος – πολλώ δε μάλλον η αυτονομία – ολοένα πιο αδύνατη.

Σχόλιο: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, αλλά και τη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση του Άρη επί του Παναιτωλικού στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;
Οριακές ισορροπίες 06.01.26

Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;

Καθώς οι διεθνείς θεσμοί αποδυναμώνονται, η διπλωματία καρκινοβατεί και ο εθνικισμός γιγαντώνεται, οι λάθος υπολογισμοί γίνονται πιο πιθανοί, το ίδιο ένας γενικευμένος πόλεμος στον 21ο αιώνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;
Έχει δίκιο; 06.01.26

Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;

Το ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι το χρειάζονται οι ΗΠΑ. Και καμία ευρωπαϊκή δύναμη δεν έχει ισχύ να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά. Μήπως η Γροιλανδία είναι ο επόμενος στόχος του Τραμπ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη
Δήλωση του Νίλσεν 06.01.26

Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη

«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

Σύνταξη
Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…
On Field 06.01.26

Ο Σόλσκιερ μπορεί να θέλει την επιστροφή αλλά…

Ο Νορβηγός «παίζει» δυνατά για να καθίσει εκ νέου στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου επικράτησε «παγωμάρα» στο ενδεχόμενο επιστροφής του Νορβηγού…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
Στο Κέντρο Κένεντι 06.01.26 Upd: 18:40

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση».

Σύνταξη
Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»
«Συμφωνία τώρα!» 06.01.26

Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας είναι πεπεισμένος ότι η μόνη σωτηρία για το Κίεβο είναι η σύναψη μια συμφωνίας ειρήνης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Κηφισιά για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος του Παναιτωλικού στο «Βικελίδης» (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβέτσκι, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
