Επικό βίντεο: Ο 45χρονος Ροναλντίνιο παίζει ποδοβόλεϊ και δείχνει την κλάση του (vid)
Ο Ροναλντίνιο παρότι είναι 45 χρονών δείχνει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.
Ο Ροναλντίνιο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν πατήσει το πόδι τους στη γη και δεδομένα, έναν από τους κορυφαίους… τεχνίτες με την μπάλα στα πόδια.
Τι κι αν βρίσκεται στα 45 του χρόνια; Ο Ροναλντίνιο συνεχίζει να αποδεικνύει πως το ταλέντο δεν χάνεται ποτέ και ότι η μαγεία του ποδοσφαίρου μπορεί να εκφραστεί με κάθε μορφή.
Αυτή τη φορά, ο Βραζιλιάνος θρύλος έγινε ξανά viral μέσα από ένα βίντεο ποδοβόλεϊ, όπου πρόσφερε θέαμα αντάξιο της τεράστιας καριέρας του.
Στο πρόσφατο βίντεο συμμετέχει σε αγώνα ποδοβόλεϊ και εντυπωσιάζει με τεχνική που θυμίζει τις ένδοξες μέρες του στα γήπεδα.
Όπως είναι λογικό στα social media έγινε αμέσως viral με χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου να σχολιάζουν πως ο «Ρόνι» παραμένει ένας «μάγος» της μπάλας.
Δείτε το βίντεο με τον Ροναλντίνιο:
