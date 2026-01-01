Ελαφρώς… υπερβολικός: Ο Οσιμέν έκανε στον εαυτό του δώρο γενεθλίων… ένα κιλό διαμάντια (pics)

Ο Βίκτορ Οσιμέν συχνά πυκνά απασχολεί τα media και για τα εκτός τεσσάρων γραμμών κατορθώματά του και αυτό ακριβώς συνέβη και με την τελευταία… καταχώρηση της εκρηκτικής εξωγηπεδικής ζωής του. Συγκεκριμένα, ο 27χρονος πια Νιγηριανός επιθετικός της Γαλατάσαραϊ, είχε στις 29 Δεκεμβρίου τα γενέθλιά του και αποφάσισε να κάνει ένα καλό δώρο στον εαυτό του: ένα διαμαντένιο μενταγιόν που ζυγίζει 1,5 κιλό και είναι διακοσμημένο με διαμάντια 986 καρατίων!

Ο φορ της Γαλατά φυσικά δεν… ψώνισε από τη βιτρίνα, αλλά αντιθέτως το νέο απόκτημα της λαμπερής συλλογής του από κοσμήματα, είναι μια ειδική παραγγελία, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Στο συγκεκριμένο μενταγιόν, ξεχωρίζει το λογότυπο με τα αρχικά και το νούμερο φανέλας του παίκτη (VO9), η σημαία της Νιγηρίας αλλά και η εικόνα με την κλασική κατσίκα που παραπέμπει στο «GOAT», δηλαδή Greatest of All Tim (σ.σ. κορυφαίος όλων των εποχών) αφού προφανώς ο Νιγηριανός δεν υπολείπεται σε αυτοπεποίθηση και μετριοφροσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο κόσμημα του Οσιμέν, «ελάφρυνε» τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 750.000 δολάρια και ήδη έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα social media, με τη μία «ομάδα» σχολίων να δηλώνει τον θαυμασμό για τη «γρήγορη» ζωή του παίκτη και την άλλη να εκφράζει τον προβληματισμό της για την υπερβολή, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και η ταπεινή καταγωγή του ποδοσφαιριστή.

Δείτε περί τίνος πρόκειται…

