Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις
Νεύρα στο Αιγαίο
• Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες
• Πώς επηρεάζει η νέα ένταση τους διαύλους Αθήνας – Aγκυρας
Η σκληρή και η διαλλακτική γραμμή για τα μπλόκα
Πώς προέκυψε το ρήγμα
• Η κυβέρνηση καλεί και πάλι σε διάλογο
• Οι αγρότες επιμένουν στην κλιμάκωση
Μπριζίτ Μπαρντό (1934 – 2025)
Μια γυναίκα έργο τέχνης
• Φτιαγμένη για τη ζωή, πλασμένη για το σινεμά
Το πρώτο εξάμηνο
Μοναδικός αριθμός στα ακίνητα
• Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
• Πώς θα παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις
• Πώς θα αντιμετωπίζονται τα αυθαίρετα
Τραμπ – Ζελένσκι
Συμφώνησαν στο 95% αλλά μένουν τα αγκάθια
• Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας
Αφίξεις
Με ξύλινα πλοιάρια έρχονται πιο πολλοί μετανάστες
• Μόνο σε ένα 24ωρο ήρθαν 800
Στα Βαρδούσια
Πώς χάθηκαν στα χιόνια τέσσερις ζωές
Πάνω από €1.000
Γιατί οι λίρες βγαίνουν από τα… σεντούκια
Ολυμπιακός
Επιστροφή στη δράση με φόντο Super Cup
Γιακουμάκης
Βραζιλιάνικο φλερτ, προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
Ερχεται ο Τεττέη με… τα δώρα
Μπάσκετ
Για «μπαμ» με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός
Αγγλία
Αρσεναλ και Αστον Βίλα έτοιμες για «τελικό»
