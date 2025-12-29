Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις

Νεύρα στο Αιγαίο

• Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

• Πώς επηρεάζει η νέα ένταση τους διαύλους Αθήνας – Aγκυρας

Η σκληρή και η διαλλακτική γραμμή για τα μπλόκα

Πώς προέκυψε το ρήγμα

• Η κυβέρνηση καλεί και πάλι σε διάλογο

• Οι αγρότες επιμένουν στην κλιμάκωση

Μπριζίτ Μπαρντό (1934 – 2025)

Μια γυναίκα έργο τέχνης

• Φτιαγμένη για τη ζωή, πλασμένη για το σινεμά

Το πρώτο εξάμηνο

Μοναδικός αριθμός στα ακίνητα

• Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

• Πώς θα παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις

• Πώς θα αντιμετωπίζονται τα αυθαίρετα

Τραμπ – Ζελένσκι

Συμφώνησαν στο 95% αλλά μένουν τα αγκάθια

• Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας

Αφίξεις

Με ξύλινα πλοιάρια έρχονται πιο πολλοί μετανάστες

• Μόνο σε ένα 24ωρο ήρθαν 800

Στα Βαρδούσια

Πώς χάθηκαν στα χιόνια τέσσερις ζωές

Πάνω από €1.000

Γιατί οι λίρες βγαίνουν από τα… σεντούκια

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Επιστροφή στη δράση με φόντο Super Cup

Γιακουμάκης

Βραζιλιάνικο φλερτ, προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός

Ερχεται ο Τεττέη με… τα δώρα

Μπάσκετ

Για «μπαμ» με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός

Αγγλία

Αρσεναλ και Αστον Βίλα έτοιμες για «τελικό»