Οι κρατικές επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες της Ιταλίας – Πρώτο το ποδόσφαιρο με 35 εκατ. ευρώ

Ανακοινώθηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες της Ιταλίας από την Sport e Salute S.p.A. η οποία είναι κρατική εταιρεία (100% του Υπουργείου Οικονομικών), με εκτελεστικό και διαχειριστικό ρόλο που διαχειρίζεται και κατανέμει δημόσιους πόρους στον αθλητισμό, υλοποιεί προγράμματα, υποδομές και δράσεις βάσει και της πολιτικής βούλησης. Μεγάλο μερίδιο από τα 344,4 εκατ. ευρώ που διαμοιράστηκαν ενόψει 2026 λαμβάνει η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ιταλίας, η οποία επιδοτείται με 35 εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι ομοσπονδίες της κολύμβησης και του βόλεϊ που λαμβάνουν συνολικά όσα η ΠΟ Ιταλίας (FIGC).

Το συνολικό ποσό που κατανέμεται σε όλες τις ομοσπονδίες είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025, το οποίο ανέρχονταν στα 343,7 εκατ. ευρώ. Το ποδόσφαιρο πήρε όσα και την προηγούμενη σεζόν, ενώ βόλεϊ, κολύμβηση και τένις πιέζουν για αυξήσεις.

Αναλυτικά τα ποσά που παίρνουν οι δέκα πρώτες ομοσπονδίες:

FIGC (ποδόσφαιρο) – 35,2 εκατομμύρια ευρώ (+0,06% σε σχέση με το 2025)

FIN (κολύμβηση) – 18,6 εκατομμύρια (+10,6%)

FIPAV (βόλεϊ) – 17,9 εκατομμύρια (+4,6%)

FITP (τένις-πάντελ) – 16,1 εκατομμύρια (+15%)

FIDAL (κλασικός αθλητισμός) – 14,9 εκατομμύρια (+0,3%)

FISI (χειμερινά αθλήματα) – 12,6 εκατομμύρια (+0,2%)

FIP (μπάσκετ) – 10,4 εκατομμύρια (+0,2%)

FIS (ξιφασκία) – 10,2 εκατομμύρια (+0,2%)

FGI (γυμναστική) – 10,1 εκατομμύρια (+0,1%)

FCI (ποδηλασία) – 9,7 εκατομμύρια (+0,3%)

Για την κατανομή των επιχορηγήσεων δεν μετρά μόνο η αγωνιστική αξία και η δημοφιλία. Μεγάλο ρόλο παίζει η ανάπτυξη του κάθε αθλήματος, ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται, οι προοπτικές που υπάρχουν, η επιχειρησιακή αποδοτικότητα με την ικανότητα βέλτιστης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και το διαχειριστικό μοντέλο των ομοσπονδιών.

Αναλυτικά η Sport e Salute τις κατανέμει με βάση:

-αγωνιστικά αποτελέσματα (όχι αποκλειστικά),

-μέγεθος και ανάπτυξη του αθλήματος,

-αριθμό ενεργών αθλητών και συλλόγων,

-διοικητική/οικονομική διαφάνεια,

-βιωσιμότητα και δείκτες ESG.

Υπάρχει γενική αύξηση των πόρων από το 2019, η οποία ανέρχεται στο 25%, ίση με 569 εκατομμύρια επιπλέον και αυτό οφείλεται στην αυτοχρηματοδότηση (χορηγίες, συνδρομές, δωρεές). «Ένα ενάρετο μοντέλο κυκλικής οικονομίας του αθλητισμού», το χαρακτηρίζει η Sport e Salute. Αυτό που προκύπτει είναι μια πιο «αθλητική» Ιταλία, με πάνω από 640 χιλιάδες περισσότερους ανθρώπους που ασκούν οργανωμένο αθλητισμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και, σε κάθε περίπτωση, στις πρώτες θέσεις παγκόσμιας λίστας.