Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
«Αγαμέμνονας Μπάτμαν;» – Η Οδύσσεια κάνει ρεκόρ προβολών και το επικό στοίχημα φέρνει πόλεμο online
Culture Live 24 Δεκεμβρίου 2025 | 16:00

«Αγαμέμνονας Μπάτμαν;» – Η Οδύσσεια κάνει ρεκόρ προβολών και το επικό στοίχημα φέρνει πόλεμο online

Μετά το τρέιλερ η κινηματογραφική Οδύσσεια ίσως αποδειχθεί το πιο αμφιλεγόμενο στοίχημα της καριέρας του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
«Είναι μισητό για μένα να διηγούμαι μια ιστορία από την αρχή, όταν έχει ήδη ειπωθεί καλά», διακηρύσσει ο μυθικός ήρωας στην Οδύσσεια όμως ο Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο περιοδικό Empire, ο δημιουργός αποκαλύπτει πως το ομηρικό έπος αποτελεί τη ρίζα κάθε ταινίας που έχει σκηνοθετήσει μέχρι σήμερα και πιστεύει πως πρέπει να τη φέρει στις αίθουσες όπως δεν έχει καταφέρει κανείς.

Ανακαλώντας μνήμες από μια σχολική παράσταση όταν ήταν μόλις έξι ετών, ο Νόλαν δηλώνει πως «η Οδύσσεια βρίσκεται μέσα σε όλους μας».

Ο Νόλαν δήλωσε πως θέλει να δώσει στη μυθολογία το βάρος και την αξιοπιστία που της αναλογεί, χρησιμοποιώντας έναν προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων και την τεχνολογία Imax για να καλύψει ένα κενό που, όπως λέει, υπήρχε στην κινηματογραφική κουλτούρα.

Η άρνηση του Νόλαν να συμβιβαστεί με την ευκολία των ειδικών εφέ οδήγησε την παραγωγή σε πέντε διαφορετικές χώρες, από την Ιταλία και την Ελλάδα μέχρι το Μαρόκο, τη Σκωτία και την Ισλανδία. Για 91 ημέρες, οι ηθοποιοί βρέθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα πάνω σε μια πιστή αναπαράσταση αρχαίου πλοίου.

«Είναι κάτι πρωτόγονο», εξηγεί ο σκηνοθέτης, περιγράφοντας τη θάλασσα ως μια δύναμη ταυτόχρονα ευεργετική και τρομακτική. Η αφοσίωσή του στην αλήθεια έφτασε μέχρι την εμφάνιση των ηθοποιών.

«Δεν είμαι οπαδός της περούκας και της ψεύτικης γενειάδας», είπε χαρακτηριστικά, αναγκάζοντας τον Ματ Ντέιμον να αφήσει μια γενειάδα επικών διαστάσεων. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής παραδέχτηκε πως ήταν μια πρόκληση, αστειευόμενος πως υπήρχαν εκατό λόγοι για να την ξυρίσει, με κυριότερο την αντίδραση των παιδιών του σημειώνουν οι βρετανικοί Times.

Ωστόσο, το όραμα του Νόλαν δεν έμεινε στο απυρόβλητο. Μόλις το τρέιλερ κυκλοφόρησε, το X μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Πολλοί χρήστες επέκριναν την αισθητική της ταινίας, χαρακτηρίζοντάς την «άχρωμη και μουντή», ενώ δεν έλειψαν οι φωνές που κατηγόρησαν την παραγωγή για έλλειψη ιστορικής ακρίβειας στις πανοπλίες και τα πλοία.

«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλό, αλλά αυτό είναι ένα από τα χειρότερα τρέιλερ που έχω δει ποτέ. Δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται, παρόλο που ξέρω κυριολεκτικά τι πραγματεύεται η Οδύσσεια»

YouTube thumbnail

Οι φανατικοί θαυμαστές του Nόλαν ήταν ενθουσιώδεις, ενώ άλλοι το κατέκριναν κατηγορηματικά.

«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλό, αλλά αυτό είναι ένα από τα χειρότερα τρέιλερ που έχω δει ποτέ. Δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται, παρόλο που ξέρω κυριολεκτικά τι πραγματεύεται η Οδύσσεια» διαβάζει ένα σχόλιο με περισσότερα από χίλια likes.

«Αυτό θα είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης της εποχής μας. Σίγουρα θα διαβάσω για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια απλώς ως υπενθύμιση πριν από την ταινία. Αλλά δεν έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ για ταινία εδώ και πολύ καιρό – χαίρομαι που μεγαλώσαμε σε αυτή την εποχή για τον κινηματογράφο» έγραψε άλλος με μια καυστική απάντηση να συνοδεύει την αποθέωση. «Lmfao, ό,τι ναρκωτικά κι αν παίρνεις κάνουν ΔΟΥΛΕΙΑ!»

Ένας χρήστης του X, παραθέτοντας το τρέιλερ, σχολίασε: «Πώς είναι δυνατόν αυτή να είναι η πιο αναμενόμενη ταινία του 2026 όταν φαίνεται τόσο απαίσια;» φέρνοντας στο προσκήνιο τις επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί για την ταινία στα αρχικά της στάδια.

Ωστόσο, μια άλλη ανάρτηση που έλαβε πάνω από 38.000 likes έγραφε: «Η Οδύσσεια φαίνεται απίστευτη όταν δεν έχεις μια σκύλα στο αυτί σου να παραπονιέται για την ιστορική ακρίβεια».

Ιδιαίτερα η αποκάλυψη του Αγαμέμνονα πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων, με την αμφιλεγόμενη περικεφαλαία του Μπένι Σάφντι να μετατρέπεται η αιχμή του δώρατος για την αισθητική κατεύθυνση του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η αποκάλυψη της μορφής του Αγαμέμνονα στάθηκε αρκετή για να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της συζήτησης από το δέος στην αμφισβήτηση. Ενώ αρχικά η φιγούρα με την γυρισμένη πλάτη εξέλαβε το ενδιαφέρον ως ο πιθανός Οδυσσέας του Ματ Ντέιμον, η στροφή προς την κάμερα αποκάλυψε μια περικεφαλαία που μοιάζει σχεδιασμένη για να προκαλεί διαφωνίες.

Στο πίσω μέρος της δεσπόζει ένα επίχρυσο διακοσμητικό στοιχείο που παραπέμπει σε ανθρώπινη σπονδυλική στήλη, ενώ το προσωπείο, με τις αδρές γωνίες και τη μοντέρνα σχεδίαση, παραπέμπει ευθέως σε αισθητική της υπερήρωα.

«Τι κάνει ο Μπάτμαν στην Οδύσσεια;» διαβάζουν σχόλια με πολλούς να επιτίθενται στον Νόλαν που φαίνεται να ακολουθεί τον επιβλητικό εντυπωσιασμό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως ο Μυκηναίος βασιλιάς μοιάζει να έχει καταγωγή από τη Γκόθαμ

Το τρέιλερ έχει σαφώς διχάσει το διαδίκτυο και αυτός ο διαδικτυακός πόλεμος είναι βέβαιο ότι θα διευρυνθεί καθώς πλησιάζει η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας. Ωστόσο έκανε επικά ρεκόρ επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Νόλαν ως δημιουργός που φέρνει ευπώλητα οράματα στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της WaveMetrix που δημοσίευσε το Forbes, το τρέιλερ συγκέντρωσε 121,4 εκατομμύρια προβολές στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με το Οπενχάιμερ, το οποίο στην αντίστοιχη φάση είχε καταγράψει 50 εκατομμύρια views. Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή του Νόλαν με την ιδιότητα του οσκαρικού δημιουργού, γεγονός που φαίνεται να λειτούργησε ως πολλαπλασιαστής ενδιαφέροντος για το κοινό παγκοσμίως.

Η κατανομή των προβολών αναδεικνύει μια σαφή αλλαγή στη συμπεριφορά των θεατών.

Το 27% των θεάσεων προήλθε από το TikTok, το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στις ψηφιακές πλατφόρμες, αφήνοντας το YouTube στη δεύτερη θέση με 26%.

Το Facebook ακολούθησε με 21%, το Instagram με 18%, ενώ το X (πρώην Twitter) περιορίστηκε στο 10%.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες παραγωγές της Universal Pictures, η Οδύσσεια εκτόπισε κάθε άλλο τρέιλερ φέτος ξεπερνώντας ακόμη και το Wicked: For Good, το οποίο είχε σημειώσει 113 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο του εικοσιτετράωρο.

Με προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η Οδύσσεια αποτελεί την ακριβότερη ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ ο Κρίστοφερ Νόλαν

Ο δημιουργός, του οποίου οι 12 ταινίες έχουν αποφέρει συνολικά πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επέλεξε να επενδύσει στη φυσική παρουσία και τον ρεαλισμό.

Η παραγωγή χρησιμοποίησε πάνω από δύο εκατομμύρια πόδια φιλμ, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισλανδία.

Η ταινία θα προβληθεί σε φορμά IMAX και IMAX 70mm, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026, ενώ τα εισιτήρια διατίθενται ήδη σε προπώληση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
