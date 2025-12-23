Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Παραλίγο να ξεφύγουν τα πράγματα στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ για τη regular season του NBA τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο προπονητής των «πολεμιστών», Στιβ Κερ και ο φόργουορντ της ομάδας, Ντρέιμοντ Γκριν, είχαν έναν έντονο διάλογο, ο οποίος ολοκληρώθηκε όταν ο δεύτερος σηκώθηκε από την καρέκλα του και έφυγε απευθείας για τα αποδυτήρια, χωρίς να αγωνιστεί ξανά στο υπόλοιπο ματς που βρήκε την ομάδα του νικήτρια με 120-97.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Οι τόνοι ξαφνικά ανέβηκαν, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ακόμη ο ακριβής λόγος στα αμερικανικά media, με τον 35χρονο παίκτη να σηκώνεται αμέσως και να φεύγει για τα αποδυτήρια. Λίγο μετά επέστρεψε στον πάγκο, ωστόσο ο Κερ επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει ξανά ως το τέλος του αγώνα, ενώ η ομάδα του άλλωστε προηγούνταν ήδη με μεγάλη διαφορά.

Draymond went to the locker room after an apparent argument with Steve Kerr He did not play the final 20 minutes of the game (via @shubhydoo) pic.twitter.com/HF1PywQ2mV — Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2025

Κανείς από τους δύο δεν θέλησε να δώσει συνέχεια: «Προχωράμε…»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κερ εξήγησε: «Είχαμε έναν έντονο διάλογο και αποφάσισε να πάει στα αποδυτήρια να ηρεμήσει. Αυτό και μόνο θα πω για το θέμα. Όλα τα άλλα είναι ιδιωτικά. Προχωράμε, τα παιδιά έπαιξαν εξαιρετικά απόψε. Χρειαζόμαστε τον Ντρέιμοντ, είναι πρωταθλητής. Συνεργαζόμαστε εδώ και καιρό. Είναι ατυχές αυτό που συνέβη, αλλά… συνέβη».

Ο Γκριν από την πλευρά του, στο ίδιο μήκος κύματος, επίσης δεν θέλησε να σταθεί στο θέμα και να δώσει συνέχεια: «Υπήρχε ένταση και θεώρησα καλύτερο να φύγω από τον πάγκο. Ήταν καλύτερο να μην είμαι εκεί. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι με έντονα συναισθήματα. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα (shit happens), προχωράμε. Είμαστε εντάξει».