NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι Θάντερ άφησαν πίσω τους τις δύο σερί ήττες και επιβλήθηκαν 119-103 των Γκρίζλις εδραιώνοντας, με 26-3, την κυριαρχία τους στην κατάταξη της Δύσης και όλου του ΝΒΑ.

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ είχε 31 πόντους για τους πρωταθλητές που έπαιξαν χωρίς Χόλμγκρεν και Χάρτενσταϊν.

Οι Πίστονς παραμένουν κορυφαίοι στην Ανατολή με 23-6 και επικράτησαν με 110-102 στο Πόρτλαντ. Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 18 πόντους και 12 ριμπάουντ είχε ο Οσάρ Τόμπσον, με τον Κέιντ Κάνιγχαμ να μετρά 14 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Οι Σέλτικς με μια τρομερή ανατροπή και αφού πρώτα βρέθηκαν στο -20, επικράτησαν με 103-95 των Ιντιάνα Πέισερς με πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν που είχε 31 πόντους, τους 14 στην τέταρτη περίοδο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Καβαλίερς-Χόρνετς 139-132

Σέλτικς-Πέισερς 103-95

Πέλικανς-Μάβερικς 119-113

Νάγκετς-Τζαζ 135-112

Θάντερ-Γκρίζλις 119-103

Γουόριορς-Μάτζικ 120-97

Μπλέιζερς-Πίστονς 102-110