NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.
Οι Θάντερ άφησαν πίσω τους τις δύο σερί ήττες και επιβλήθηκαν 119-103 των Γκρίζλις εδραιώνοντας, με 26-3, την κυριαρχία τους στην κατάταξη της Δύσης και όλου του ΝΒΑ.
Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ είχε 31 πόντους για τους πρωταθλητές που έπαιξαν χωρίς Χόλμγκρεν και Χάρτενσταϊν.
Οι Πίστονς παραμένουν κορυφαίοι στην Ανατολή με 23-6 και επικράτησαν με 110-102 στο Πόρτλαντ. Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 18 πόντους και 12 ριμπάουντ είχε ο Οσάρ Τόμπσον, με τον Κέιντ Κάνιγχαμ να μετρά 14 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Οι Σέλτικς με μια τρομερή ανατροπή και αφού πρώτα βρέθηκαν στο -20, επικράτησαν με 103-95 των Ιντιάνα Πέισερς με πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν που είχε 31 πόντους, τους 14 στην τέταρτη περίοδο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Καβαλίερς-Χόρνετς 139-132
Σέλτικς-Πέισερς 103-95
Πέλικανς-Μάβερικς 119-113
Νάγκετς-Τζαζ 135-112
Θάντερ-Γκρίζλις 119-103
Γουόριορς-Μάτζικ 120-97
Μπλέιζερς-Πίστονς 102-110
