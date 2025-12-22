Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές: Η έδρα που θα διεξαχθεί το παιχνίδι – Δεν θα γίνει στο Ισραήλ
Το Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές δεν θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ, αλλά στη Σόφια, όπως ενημέρωσε η τουρκική ομάδα.
Εξελίξεις με το θέμα της διεξαγωγής του αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές για την 23η αγωνιστική (20/1/26) της Euroleague.
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ομάδα επέλεξε να μην ταξιδέψει στο Ισραήλ για λόγους ασφαλείας κι έτσι, το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, την πόλη που αποτελούσε την παλιά έδρα της Χάποελ.
EuroLeague’in 23. haftasında 20 Ocak 2026 Salı günü Hapoel IBI Tel Aviv’e konuk olacağımız karşılaşma, tarafsız saha statüsünde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da oynanacak ve takımımız İsrail’e gitmeyecektir.
Arena 8888’de oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat… pic.twitter.com/OGP7mDlh7I
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 22, 2025
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Εφές:
«Ο αγώνας μας για την 23η αγωνιστική της EuroLeague εναντίον της Χάποελ IBI Τελ Αβίβ την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 θα διεξαχθεί στη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ως ουδέτερη έδρα και η ομάδα μας δεν θα ταξιδέψει στο Ισραήλ.
Ο αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Arena 8888, θα ξεκινήσει στις 19:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 20:30 ώρα Τουρκίας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς ενημέρωση του κοινού».
Και η ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη:
«Αγαπητοί οπαδοί,
Πριν από λίγο, λάβαμε ένα μήνυμα από την Ευρωλίγκα ότι ο αγώνας εναντίον της Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης, που έχει προγραμματιστεί για τις 20.1.26, θα διεξαχθεί στο Arena 8888 στη Σόφια και όχι στο Menora Hall στο Τελ Αβίβ, κατόπιν οδηγίας της τουρκικής κυβέρνησης.
Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα πιστωθούν στο τέλος της σεζόν για όλους τους αγώνες της Ευρωλίγκας που δεν θα διεξαχθούν στο Ισραήλ».
אוהדות ואוהדים יקרים,
לפני זמן קצר קיבלנו הודעה מהיורוליג כי המשחק מול אנדולו אפס איסטנבול, שיתקיים ב-20.1.26 יערך בארנה 8888 בסופיה ולא בהיכל מנורה בתל אביב בעקבות הנחיה של ממשלת טורקיה.
כפי שכבר הודענו, מחזיקי מנוי יזוכו בסוף העונה על כל משחקי היורוליג שלא ישוחקו בישראל. pic.twitter.com/UsBZppE3aV
— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) December 22, 2025
