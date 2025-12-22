Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Barre pilates: Η γυμναστική «τρία σε ένα»
Vita 22 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Barre pilates: Η γυμναστική «τρία σε ένα»

Μήπως ψάχνετε κάτι διαφορετικό στη γυμναστική σας; Το barre pilates είναι μια λύση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Spotlight

Το barre pilates είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκγύμνασης που γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση για πολλούς λόγους. Το μάθημα επικεντρώνεται σε χαμηλής έντασης και υψηλής επανάληψης μικρές, ελεγχόμενες κινήσεις. Συνδυάζει τις κλασικές κινήσεις και θέσεις του μπαλέτου, τη γιόγκα και το πιλάτες, προσφέροντας εντυπωσιακά οφέλη στο γυναικείο σώμα.

Όχι, δεν χρειάζεστε πουέντ! Αυτή η μορφή άσκησης αξιοποιεί εξοπλισμό όπως:

  • Μπάρα μπαλέτου (barre)
  • Ελαφριά βαράκια
  • Λάστιχα αντίστασης
  • Τουβλάκια ισορροπίας για γιόγκα
  • Στρώμα πιλάτες

Το αποτέλεσμα είναι μια προπόνηση που φαίνεται ήπια, αλλά δουλεύει σε βάθος τους μυς – ειδικά τους σταθεροποιητικούς, που συχνά παραμελούνται.

Πώς λειτουργεί το barre pilates

Η μπάρα παρέχει στήριξη, ενώ το σώμα μαθαίνει να εργάζεται με σωστή ευθυγράμμιση και σταδιακή αύξηση της δυσκολίας. Οι ασκήσεις στοχεύουν σε:

  • Πυρήνα (core)
  • Γλουτούς
  • Πόδια
  • Πλάτη
  • Βραχίονες
  • Σταθεροποιητικούς μυς

Γιατί να το επιλέξετε;

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι ότι προσφέρει πολλαπλά οφέλη ταυτόχρονα. Είτε είστε αρχάριοι είτε γυμνάζεστε χρόνια, το barre pilates είναι κατάλληλο για όλους και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στη fitness ρουτίνα σας. Αν και προέρχεται από το χώρο του μπαλέτου, δεν απαιτεί εμπειρία σε αυτό το είδος χορού. Είναι ασφαλές και χαμηλής επιβάρυνσης. Θεωρείται επίσης ιδανικό για όσους αναρρώνουν από τραυματισμούς αλλά και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καθώς οι περισσότερες ασκήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις ατομικές ανάγκες και στο επίπεδο του κάθε ασκούμενου.

Ιδού μερικά βασικά οφέλη του:

  • Αυξάνει την ευλυγισία: Οι κινήσεις βοηθούν στη διάταση μυών και τενόντων.
  • Ενισχύει τη μυϊκή αντοχή μέσα από ισομετρικές στάσεις και μικρές επαναλήψεις.
  • Βοηθά στην ενδυνάμωση των γλουτών.
  • Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, συμβάλλει στην απώλεια βάρους και τονώνει τους μυς του στομάχου.
  • Βελτιώνει τη στάση του σώματος: Ένα μάθημα barre εστιάζει και στην ισορροπία. Η κύρια εστίαση της άσκησης αυτής είναι στην ενδυνάμωση των μυών μέσω του στήθους και των ώμων. Συνεπώς, μας αποτρέπει από το να καμπουριάζουμε, ενώ βοηθά στην ανακούφιση από την πίεση της πλάτης, των γοφών και των γονάτων.

Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι μορφές άσκησης όπως το πιλάτες και η γιόγκα ενισχύουν ιδιαίτερα και την ψυχική υγεία – και το barre, ως συνδυασμός των δύο, έχει ανάλογη επίδραση. Εστιάζει στην αναπνοή, στον έλεγχο των κινήσεων και στην παρούσα στιγμή, μειώνοντας το άγχος και αυξάνοντας την αυτοσυγκέντρωση.

Σύγκριση με άλλες μορφές άσκησης

Barre pilates      

  • Εστιάζει σε ισομετρικές κινήσεις
  • Έντονη μυϊκή ενεργοποίηση
  • Μοναδικό στυλ με ρυθμικές κινήσεις

Κλασικό πιλάτες

  • Εστιάζει στον κορμό και στην αναπνοή
  • Σταθερότητα και ευθυγράμμιση
  • Συγκεκριμένες ασκήσεις εδάφους

Γιόγκα

  • Εστιάζει σε ευλυγισία και ηρεμία
  • Διαλογισμός και αναπνοή
  • Ροή στάσεων (asanas)

Barre VS κλασικού πιλάτες

Αν και οι δύο μορφές άσκησης θεωρούνται χαμηλής έντασης και αποτελεσματικές, η επιλογή μεταξύ τους εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και τους συγκεκριμένους στόχους φυσικής κατάστασης.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ο επιθετικός καρκίνος που περνάει κάτω από τα «ραντάρ»: Αλλάζουν τα δεδομένα

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά
Agro-in 22.12.25

Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
Επιστημονικός βραχίονας 22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: «Ξέσπασε» ο κόσμος μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ – Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Ξέσπασε» ο κόσμος του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο Αλαφούζος, Μπενίτεθ και παίκτες (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στην Τούμπα και οι οπαδοί του τριφυλλιού «βράζουν» στα social media, με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Ράφα Μπενίτεθ και... παίκτες να είναι στο... επίκεντρο.

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Συγκλονίζει η Αθανασία Τσουμελέκα: «Προπονητής μου έκανε ανήθικη πρόταση, του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

Η χρυσή ολυμπιονίκης στο βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, καθώς μίλησε για την ανήθικη πρόταση που της έκανε προπονητής.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague
Μπάσκετ 22.12.25

Νέα σενάρια από τη Σερβία για Σίλβα και… Euroleague

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ένα από τα πιο… hot ονόματα στην Ευρώπη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία ο Ολυμπιακός και ακόμη δύο ομάδες της Euroleague είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)
NBA 22.12.25

«Καθάρισε» με 47αρα ο Μπράνσον για τους Νικς (132-125) – Ματσάρα με 302 πόντους στο Χοκς – Μπουλς (152-150, vids)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Μπράνσον, ο οποίος έβαλε 47 πόντους στη νίκη των Νικς κόντρα στους Χιτ (132-125). Φοβερό ματς ανάμεσα στους Χοκς και τους Μπουλς, με την ομάδα του Σικάγο να επικρατεί (152-150)

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο