Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο

Μάχη με τις φλόγες χρειάστηκε να δώσουν το βράδυ του Σαββάτου οι πυροσβέστες στο Ανήλιο Μετσόβου για να ελέγξουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο διπλοκατοικίας στον οικισμό και πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ από σόμπα στο ισόγειο σπιτιού ηλικιωμένης, που ευτυχώς πρόλαβε να βγει. Κατόπιν οι φλόγες επεκτάθηκαν στον όροφο της οικίας και σε γειτονικό σπίτι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο:

﻿

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την ώρα που στο Ανήλιο επικρατεί αναστάτωση.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, έπειτα από έργα για την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης, δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική από τα Ιωάννινα.