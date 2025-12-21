Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά την πυρκαγιά.
- Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
- Τι είναι το Athleisure και γιατί πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός;
- Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
Μάχη με τις φλόγες χρειάστηκε να δώσουν το βράδυ του Σαββάτου οι πυροσβέστες στο Ανήλιο Μετσόβου για να ελέγξουν πυρκαγιά που ξέσπασε στο ισόγειο διπλοκατοικίας στον οικισμό και πήρε γρήγορα διαστάσεις.
Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ από σόμπα στο ισόγειο σπιτιού ηλικιωμένης, που ευτυχώς πρόλαβε να βγει. Κατόπιν οι φλόγες επεκτάθηκαν στον όροφο της οικίας και σε γειτονικό σπίτι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων σε νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο:
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, την ώρα που στο Ανήλιο επικρατεί αναστάτωση.
Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, έπειτα από έργα για την εγκατάσταση νέου δικτύου ύδρευσης, δεν τοποθετήθηκαν κρουνοί πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική από τα Ιωάννινα.
- Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
- Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025
- Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 2-0: Δύσκολη νίκη για τη «Βασίλισσα» με «ιστορικό» Εμπαπέ
- Σπουδαίο «διπλό» για την Άρσεναλ στην έδρα της Έβερτον (0-1)
- ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 21.12.2025]
- Stranger Things: Κάνει Upside Down τα charts ξανά – Μετά την Κέιτ Μπους, σειρά έχει η Νταϊάνα Ρος
- Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Νικητές στο ντέρμπι οι Μπιανκονέρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις