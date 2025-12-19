Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη Γάζα και τον Λίβανο στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε με αφορμή ότι τελειώνει ο χρόνος.

«Εάν η Χαμάς βρεθεί ποτέ στο μέλλον σε θέση να απειλήσει το Ισραήλ με τα όπλα της, δεν θα υπάρξει ειρήνη», είπε ο Ρούμπιο

Υπενθυμίζεται ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τους διαμεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία) θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σήμερα στο Μαϊάμι για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Al Jazeera έχει σταχυολογήσει ορισμένα από τα σημεία της ενημέρωσης του Ρούμπιο.

«Ο πόλεμος στη Γάζα δεν συνεχίζεται πλέον με την ίδια ένταση και έκταση όπως πριν, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν.

Η μετάβαση στη δεύτερη και τρίτη φάση της εκεχειρίας είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο, και μέρος του έργου θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης.

Οι χώρες στις οποίες απευθυνθήκαμε για να στείλουν στρατεύματα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, θέλουν να γνωρίζουν το συγκεκριμένο αντικείμενο της αποστολής.

Τους οφείλουμε απαντήσεις πριν τους ζητήσουμε να δεσμευτούν οριστικά, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που είναι αποδεκτές από όλες τις πλευρές και είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF).

Το επόμενο βήμα θα είναι η ανακοίνωση της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής δύναμης που θα διαχειρίζεται τις καθημερινές επιχειρήσεις», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

US Secretary of State Marco Rubio says he is confident that countries will send troops to be part of the planned international stabilization force for war-wracked Gaza. pic.twitter.com/Wa0kYYvEIr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 19, 2025

Οι αναφορές σε Χαμάς και Χεζμπολάχ

Ο Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε: