Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Ρoστόφ στον Ντον της Ρωσίας κι υπάρχουν θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

«Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες» από επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο

Ukrainian forces attacked a vessel in the port of Rostov-on-Don According to preliminary information, there are casualties among the crew, the regional governor said. Reports indicate at least five explosions in the northern and central parts of Rostov. pic.twitter.com/wmbvgIh9er — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2025

Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, αλλά αποφεύχθηκε η διαρροή πετρελαίου, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Αλεξάντερ Σκριάμπιν, στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σβήνουν μια πυρκαγιά σε ένα δεξαμενόπλοιο που είχε προηγουμένως υποστεί ζημιές ενώ βρισκόταν δεμένο στην προβλήτα, στη Δυτική Περιφέρεια Ζελεζνοντορόζνι ως αποτέλεσμα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αποφεύχθηκε διαρροή πετρελαίου. Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», έγραψε ο δήμαρχος.

⚡️ At the port of Rostov-on-Don, a tanker for transporting oil products was hit, according to Russian media outlets. It is reported that there are casualties and injured people. In addition, explosions were heard in Bataysk, and the power supply was partially disrupted. pic.twitter.com/Y9fHWgpgjh — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) December 18, 2025

Τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν στο Μπατάισκ, στην περιφέρεια Ροστόφ της νότιας Ρωσίας, μετά από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δήλωσε, επίσης, ο κ. Σλιούσαρ.

🇺🇦🇷🇺 A residential building in Rostov-on-Don (Russia) was damaged following a Ukrainian attack on the city. 📍 Geolocation: 47.23464, 39.61284@GeoConfirmed @Liveuamap @UAControlMap 1/2 pic.twitter.com/jhAvonOJsm — Zaryon OSINT (@zarGEOINT) December 17, 2025

«Τέσσερις κάτοικοι της πόλης ζήτησαν ιατρική βοήθεια», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram.

Πυρκαγιές σε κτίρια

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο μονοκατοικίες και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

The enemy attacked Rostov-on-Don and Bataysk ▪️»As a result of the enemy’s aerial attack in Rostov and Bataysk, civilian infrastructure was damaged,» reported Governor Yuri Slyusar. pic.twitter.com/aGoAZi65Ap — EZKAFERNO (@Ezkaferno1373) December 17, 2025

Νωρίτερα, ανέφερε ότι ένα πολυώροφο κτίριο υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ροστόφ επί του Ντον.