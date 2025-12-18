Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Για την Κίνα και ειδικά για τη Ρωσία η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας (National Security Strategy – NSS) της κυβέρνησης Τραμπ εκπέμπει περισσότερα θετικά μηνύματα όσον αφορά το μέλλον των σχέσεων τους με την Ουάσιγκτον. Για τον υπόλοιπο κόσμο η εικόνα δεν είναι τόσο ευνοϊκή, για κάποιους σύνθετη, αλλά για την Τουρκία τι σημαίνει;

Στο νέο έγγραφο που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πατροπαράδοτη γενική αποτύπωση των θέσεων της εκάστοτε αμερικανικής προεδρίας για τον κόσμο, η Τουρκία αναφέρεται μόνο μία φορά, και μάλιστα στο πλαίσιο της Μέσης Ανατολής.

Είναι καλό αυτό όμως για την γείτονα;

Όπως παρατηρεί ο Ίαν Λέσερ, ειδικός στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης The German Marshall Fund (GMF), μπορεί η μόνο μία αναφορά στην Τουρκία θα μπορούσε να προκαλέσει δυσφορία στην Άγκυρα, όπου η στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ και ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός αποτελούσαν βασικά σημεία αναφοράς.

«Όμως πολλά έχουν αλλάξει και στις δύο πλευρές, και οι παλιές αντιλήψεις και προτιμήσεις δεν ισχύουν πλέον» αναφέρει, εξηγώντας πως παρ’ όλα αυτά, η νέα στρατηγική των Αμερικανών θα έχει πολλές επιπτώσεις για την Τουρκία, σε μια περίοδο ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Πρώτον, επισημαίνει ότι τα θέατρα πρωταρχικού ενδιαφέροντος της Τουρκίας βρίσκονται χαμηλά στη λίστα των αμερικανικών ανησυχιών, όπως αυτές διατυπώνονται στην Στρατηγική.

«Η σημερινή κυβέρνηση, όχι ανόμοια με ορισμένες προηγούμενες, επιθυμεί να αποσυρθεί από τον παραδοσιακό ρόλο των ΗΠΑ ως εγγυητή ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεται την περιοχή κυρίως ως χώρο εμπορικών ευκαιριών. Άλλοι ικανοί δρώντες μπορούν να διαχειριστούν τις εκεί προκλήσεις ασφαλείας».

Επίσης προσθέτει ότι η δημοκρατία και η διακυβέρνηση δεν αποτελούν πλέον βασικές αμερικανικές προτεραιότητες στον Περσικό Κόλπο και αλλού.

«Όλα αυτά συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με την περιφερειακή οπτική και τις φιλοδοξίες της Τουρκίας, αν και παραμένει ασαφές αν αυτός ο πραγματισμός θα μεταφραστεί σε ουσιαστικά θερμότερες σχέσεις με την Ουάσιγκτον, δεδομένης της συνεχιζόμενης διακομματικής κριτικής στο Κογκρέσο κατά της χώρας».

«Είναι σαν να την έγραψε η Άγκυρα»

Στη συνέχεια ο Λέσερ εντοπίζει πως η επικριτική στάση του Λευκού Οίκου απέναντι στην Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Άγκυρα.

«Κάποτε, η τουρκική ενσωμάτωση στην Ευρώπη αποτελούσε αμερικανικό συμφέρον» λέει, αλλά «σήμερα, Ουάσιγκτον και Άγκυρα μοιράζονται έναν κυνικό σκεπτικισμό απέναντι στην Ευρώπη και ιδίως την ΕΕ. Η NSS λέει λίγα για τη Ρωσία, αλλά οι ελάχιστες αναφορές υποδηλώνουν επιθυμία για γρήγορο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και για επαναφορά της Μόσχας από το περιθώριο».

Μάλιστα ο ειδικός υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι η Άγκυρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει «γράψει η ίδια τα σχετικά αποσπάσματα»».

Πρέπει να ανησυχεί…

Τέλος, ο Λέσερ καταλήγει πως η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας μεταφέρει ευρύτερα μηνύματα προς την Τουρκία.

«Ο κόσμος που περιγράφεται στο έγγραφο είναι ένας κόσμος χωρίς σταθερές ευθυγραμμίσεις, όπου ο εθνικισμός και η κυριαρχία αποτελούν τον κανόνα» σημειώνει, προσθέτοντας πως θεωρητικά, «πρόκειται για έναν κόσμο μη ευθυγράμμισης στον οποίο η Τουρκία θα έπρεπε να αισθάνεται άνετα, μέχρι τη στιγμή που κάτι θα πάει στραβά».

«Και πολλά μπορούν να πάνε στραβά στη γεμάτη κινδύνους γειτονιά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τη Ρωσία» λέει.

Ο ειδικός του GMF υπενθυμίζει ότι η Τουρκία ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, έχει επενδύσει πλήρως στη βιωσιμότητα της συμμαχίας και της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Έτσι, ο Λέσερ προειδοποιεί πως η Τουρκία -αλλά κα άλλοι διατλαντικοί εταίροι- θα πρέπει να ανησυχούν καθώς η NSS δεν είναι ενθαρρυντική σε αυτά τα μέτωπα.