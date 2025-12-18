Το Ισραήλ επιτίθεται στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, παραβιάζοντας για άλλη μια φορά την εκεχειρία

Ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε κύμα αεροπορικών επιδρομών σε περιοχές του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, σε μια από τις τελευταίες σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας που ισχύει εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Ένας ανταποκριτής του Al Jazeera στην περιοχή ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο τις περιοχές αλ-Τζαμπούρ, αλ-Κατράνι και αλ-Ραϊχάν στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς και τις περιοχές Μπουδάι και Χερμέλ στην κοιλάδα Μπεκάα στο ανατολικό Λίβανο.

Μια άλλη επιδρομή είχε ως στόχο το Ουάντι αλ-Κουσάιρ στην πόλη Ντεΐρ Σιριάν στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχεύει μέλη της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων, προκειμένου να πιέσει την ένοπλη ομάδα του Λιβάνου να αφοπλιστεί.

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε κατηγορηματικά να παραδώσει το οπλοστάσιό της, όσο το Ισραήλ βομβαρδίζει και καταλαμβάνει τμήματα του Λιβάνου.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω πριν από μερικές εβδομάδες, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού, σκοτώνοντας τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ, Χαϊθάμ Αλί Ταμπατάμπαϊ. Η οργάνωση δεν έχει απαντήσει ακόμη, αλλά δήλωσε ότι θα το κάνει στο κατάλληλο χρόνο.

Πολλαπλές παραβιάσεις της συμφωνίας

Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ έχουν προκαλέσει έντονη κριτική από τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία ανέφεραν τον Νοέμβριο ότι τουλάχιστον 127 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας στα τέλη του 2024. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν προειδοποιήσει ότι οι επιθέσεις συνιστούν «εγκλήματα πολέμου».

Οι επιθέσεις έρχονται σε μια στιγμή που ο Λίβανος και το Ισραήλ έστειλαν πρόσφατα πολιτικούς απεσταλμένους σε μια επιτροπή που παρακολουθεί την εκεχειρία τους για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, μια κίνηση που αποσκοπεί στην επέκταση της διπλωματικής συνεργασίας.

Ωστόσο, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, επέκρινε την απόφαση του Λιβάνου να στείλει τον πρώην πρέσβη Σιμόν Καράμ στις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς την «δωρεάν παραχώρηση» προς το Ισραήλ.