Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 00:15

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζήτησαν σήμερα από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ να ερευνήσουν την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον δημοσιογράφων το 2023 στον νότιο Λίβανο, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας ρεπόρτερ του πρακτορείου Reuters και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν έκανε καμία προσπάθεια, καμία, να ερευνήσει σοβαρά» το θέμα

«Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε έρευνα με βάση τα διεθνή πρότυπα και να λογοδοτήσουν όσοι το έκαναν αυτό» είπε ο γερουσιαστής Πίτερ Γουέλτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά στο Καπιτώλιο, παρουσία του Ντίλαν Κόλινς, Αμερικανού δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδων σε εκείνη την επίθεση.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ θυμίζει ότι στις 13 Οκτωβρίου 2023, από το ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε ο εικονολήπτης του Reuters Ισάμ Αμπντάλα και τραυματίστηκαν άλλοι έξι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ήταν ο Κόλινς και η Κριστίνα Άσι (επίσης του AFP), το δεξί πόδι της οποίας ακρωτηριάστηκε.

Ο Ισάμ Αμπντάλα.

Τι αναφέρουν οι έρευνες

Μια ανεξάρτητη έρευνα που διενήργησε το AFP συμπέρανε ότι δύο οβίδες αρμάτων μάχης των 120 χιλιοστών προέρχονταν από τη ζώνη του Ζορντέιχ, στο βόρειο Ισραήλ, που συνορεύει με τον νότιο Λίβανο.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και άλλες έρευνες, όπως εκείνες του πρακτορείου Reuters, της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων, του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Διεθνούς Αμνηστίας και των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Τον Οκτώβριο, το AFP ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν σε μια «πλήρη και διαφανή έρευνα» αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το συμβάν ήταν ακόμη «υπό εξέταση» και ότι δεν είχαν ακόμη εξαχθεί συμπεράσματα.

Ο Πίτερ Γουέλτς είπε ότι προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να πάρει απαντήσεις για την επίθεση, αρχικά από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια από εκείνη του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από την ισραηλινή πλευρά, χωρίς επιτυχία.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εντός λογικών πλαισίων για να πάρουμε απαντήσεις και να αποδοθούν ευθύνες» είπε, εκφράζοντας τη λύπη του επειδή όλοι «τον αγνόησαν».

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή από το Βερμόντ, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ερευνά όμως ποτέ δεν ρώτησε τα θύματα ή τους αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης. Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε στη συνέχεια στο γραφείο του γερουσιαστή ότι αυτή η έρευνα είχε κλείσει.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν έκανε καμία προσπάθεια, καμία, να ερευνήσει σοβαρά» το θέμα, τόνισε. «Δυστυχώς, αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη στρατηγική» με τον ισραηλινό στρατό «να λέει ότι ξεκίνησε έρευνα αλλά να μην προκύπτει τίποτα» από αυτήν, πρόσθεσε.

«Να λογοδοτήσουν οι δράστες»

Ο Ντίλαν Κόλινς ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει δημοσίως την ύπαρξη αυτής της επίθεσης, καθώς θύμα της ήταν και ένας πολίτης των ΗΠΑ. «Θα ήθελα επίσης να ασκήσει πίεση στον μεγαλύτερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, την ισραηλινή κυβέρνηση, ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες» είπε ο δημοσιογράφος στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Η βουλευτής Μπέκα Μπαλίντ είπε ότι οι βουλευτές «δεν θα ξεχάσουν» την υπόθεση. «Θα συνεχίσουμε να ζητάμε εξηγήσεις για αυτήν τη σκόπιμη βίαιη ενέργεια εναντίον του ελεύθερου Τύπου», τόνισε.

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας
Αφέλεια; 11.12.25

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας

Συνεπήρε την Ουκρανία η αφελής αισιοδοξία του Φράνσις Φουκουγιάμα της δεκαετίας του 1990 ή μήπως έλειπε από την κλασική παιδεία των μετασοβιετικών Ουκρανών ηγετών ο Θουκυδίδης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον - Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο
Επαφές με νόημα 11.12.25

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συναντήθηκε ξανά με τον απεσταλμένο του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα [βίντεο]
Γέφυρα του Ριάλτο 11.12.25

Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια
Δραματικές συνθήκες 11.12.25

Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»
Νέα δήλωση 11.12.25

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI
«Μακαρθισμός ξανά» 11.12.25

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Έγγραφο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ δείχνει πως η αμερικανική δημοκρατία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του FBI θυμίζοντας εποχές που η διαφωνία ήταν αδίκημα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11.12.25

Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11.12.25

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια
Conference League 11.12.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας
Αφέλεια; 11.12.25

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας

Συνεπήρε την Ουκρανία η αφελής αισιοδοξία του Φράνσις Φουκουγιάμα της δεκαετίας του 1990 ή μήπως έλειπε από την κλασική παιδεία των μετασοβιετικών Ουκρανών ηγετών ο Θουκυδίδης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα
Europa League 11.12.25

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα

LIVE: Bασιλεία – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Bασιλεία – Άστον Βίλα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
