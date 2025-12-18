sports betsson
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Το ενδεχόμενο μιας βαθιάς ανατροπής στο σύστημα της αθλητικής δικαιοσύνης στην Ιταλία επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο μετά τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντιν Σπίλμαν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση του Αντρέα Ανιέλι και του Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, πρώην προέδρου και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Γιουβέντους, οι οποίοι είχαν τιμωρηθεί με διετή απαγόρευση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας στο ιταλικό ποδόσφαιρο για την εμπλοκή τους στην υπόθεση των «υπεραξιών» (plusvalenze).

Η γνωμοδότηση εξετάζει δύο κρίσιμα ζητήματα: αφενός τη συμβατότητα των επιβληθεισών ποινών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου τα όρια της αυτονομίας της αθλητικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον Σπίλμαν, οι κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων δεν αποκλείουν την επιβολή ποινών όπως η διετής απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας στο ποδόσφαιρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δικαιολογούνται από την ανάγκη προστασίας της ακεραιότητας των διοργανώσεων και βασίζονται σε σαφή, αντικειμενικά, μη διακριτικά και αναλογικά κριτήρια. Παράλληλα, δεν προκύπτει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, καθώς οι ατομικές κυρώσεις σε αθλητικούς παράγοντες δεν θεωρείται ότι στρεβλώνουν την αγορά ή συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Το πιο ευαίσθητο –και δυνητικά εκρηκτικό– σημείο αφορά όμως τον ρόλο των εθνικών δικαστηρίων. Το Διοικητικό Δικαστήριο του Λατίου (TAR), στο οποίο προσέφυγαν οι Ανιέλι και Αριβαμπένε, επισήμανε ότι το ιταλικό νομικό πλαίσιο δεν του επιτρέπει να ακυρώσει ή να αναστείλει αθλητικές πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά μόνο να αναγνωρίσει ενδεχόμενη οικονομική αποζημίωση. Ένα όριο που, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης.

Κατά τον Σπίλμαν, η αναγνώριση της αυτονομίας της αθλητικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα σε αποτελεσματική δικαστική προστασία. Τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να ακυρώνουν παράνομες ποινές και, εφόσον απαιτείται, να λαμβάνουν προσωρινά μέτρα ώστε η τελική τους απόφαση να είναι ουσιαστικά αποτελεσματική. Πρόκειται για ένα σημείο-κλειδί που ενισχύει τη θέση των δύο πρώην διοικούντων της Γιουβέντους.

Η γνωμοδότηση θέτει, ωστόσο, μια σημαντική προϋπόθεση: το συμπέρασμα αυτό ισχύει μόνο εφόσον ο έλεγχος των διοικητικών δικαστηρίων αποτελεί τον μοναδικό έλεγχο που ασκείται από «δικαιοδοτικά όργανα» κατά την έννοια του δικαίου της ΕΕ. Αν κάποιο όργανο της αθλητικής δικαιοσύνης μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πραγματικό δικαστήριο, τότε το ιταλικό σύστημα δεν θα ερχόταν σε σύγκρουση με την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Αν και η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα δεν είναι δεσμευτική, συχνά προοιωνίζεται την τελική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Με την απόφαση να αναμένεται μέσα στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες, η υπόθεση αυτή απειλεί να αναδιαμορφώσει ριζικά το πλαίσιο της αθλητικής δικαιοσύνης στην Ιταλία, φέρνοντάς το αντιμέτωπο με τις ευρωπαϊκές αρχές της αποτελεσματικότητας, της αναλογικότητας και του ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου.

Economy
Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

World
ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κατηγορίες για διαφθορά 18.12.25

Ένταση στην αλβανική Βουλή - Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
