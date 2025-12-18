ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Κραϊόβα (pic)
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για το καθοριστικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Κραϊόβα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Ουσιαστικά ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει τους ίδιους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν το δευτερο ημίχρονο στη Σαμψούντα όταν ο Βίντα πήρε τη θέση του τραυματία Μουκουντί.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την ΑΕΚ και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιος. Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος και Περέιρα ενώ στην επίθεση θα είναι οι Κοϊτά, Γιόβιτς
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ενδεκάδα της Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Μπάνκου, Τέλες, Μεκβαμπισβίλι, Τσικαλντάου, Μπαϊαράμ, Ετίμ, Αλ Χαμλαουί.
Στον πάγκο: Ποπέσκου, Λουνγκ, Στεφάν, Ουρί, Κρέτσου, Μογκός, Μόρα, Στεβάνοβιτς, Μπασκεάνου, Ματέι, Μουντεάν, Ενσιμπά.
