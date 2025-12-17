«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο
Ο Λάκης Λαζόπουλος με το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025 σήκωσε και πάλι αυλαία
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
- H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε και πάλι αυλαία στη σατιρική εκπομπή του MEGA Αλ Τζαντίρ Νιουζ με το καυστικό σχολιασμό του, το αιχμηρό χιούμορ του και τα ανεπανάληπτα επιθεωρησιακά σκετς σε ένα δίωρο διασκέδασης που έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική τηλεόραση.
Πριν μας ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα», ο δημιουργός της σατιρικής εκπομπής έχει φτιάξει μια απολαυστική βραδιά για τους τηλεθεατές που τον ακολουθούν και τον επιβραβεύουν με πρωτιά στην τηλεθέαση. Πολιτικοί, τηλεοπτικοί αστέρες και πρόσωπα της επικαιρότητας μπαίνουν στο στόχαστρο της σάτιρας και του απολαυστικού σχολιασμού του Λάκη Λαζόπουλου.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται επί σκηνής την Μαρίνα Σπανού, τη νεαρή τραγουδοποιό που υπόσχεται να οδηγήσει τους τηλεθεατές σε ένα «ταξίδι χωρίς προορισμό» γεμάτο μουσικές, συναισθήματα και αγάπη.
Η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές της χώρας δεν θα λείψει από το ολοκαίνουριο αυτό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ούτε φυσικά το επιθεωρησιακό σκετς, γραμμένο από τον διαρκώς δημιουργικό νου του Λάκη Λαζόπουλου.
Η σάτιρα επανέρχεται στην οθόνη του MEGA για μια ακόμη απολαυστική απόδραση στο γέλιο πριν την αλλαγή του χρόνου. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», απόψε στις 21:00.
- Προμηθεάς Πάτρας – Ρίτας 111-95: Πρόκριση στα πλέι ιν με σούπερ Γκρέι
- Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
- Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
- Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
- Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
- Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
- Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
- Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις