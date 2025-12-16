Ηρωίνη σε χάπια: Οι ναρκέμποροι βρήκαν το νέο τους κόλπο

Σε έναν κόσμο όπου τα ναρκωτικά εξελίσσονται ταχύτερα κι από τα social media, οι έμποροι ηρωίνης βρήκαν τον τρόπο να την κάνουν ξανά «προσβάσιμη». Φαντάσου χάπια με σχήμα κρανίου, σαν να βγήκαν από βιντεάκι στο TikTok ή από συσκευασία energy drink – αυτή είναι η νέα μορφή ηρωίνης που έπεσε στα χέρια της ισπανικής αστυνομίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, κατασχέθηκαν οκτώ ολόκληρα κιλά αυτών των «pastillas de heroína», σε μια επιχείρηση που έληξε με πέντε συλλήψεις τον Νοέμβριο στη Μαδρίτη. Οι δράστες, δύο Τούρκοι, δύο Δομινικανοί και ένας Κολομβιανός, όλοι σε προφυλάκιση, προσπάθησαν να φέρουν τη ναρκωτική αυτή βόμβα από την Κολομβία μέσω αεροδρομίου, κρυμμένη σε βαλίτσες, για να την πουλήσουν σε Μαδρίτη και Καταλονία.

Ο Alberto Morales, comisario της Ειδικής Μονάδας κατά των Ναρκωτικών, το έθεσε απλά και ωμά: «Ρωτήσαμε Interpol και Europol αν έχουν δει ποτέ pastillas ηρωίνης, πόσο μάλλον σε αυτό το format. Τίποτα». Και δεν είναι υπερβολή. Τα χάπια, με καθαρότητα ηρωίνης γύρω στο 10-11%, γεμισμένα με καφεΐνη και άλλα fillers, κοστίζουν 8-10 ευρώ το καθένα στην street value. Στόχος; Νέοι χρήστες που δεν θυμούνται τα 80s και 90s, όταν η ηρωίνη αποδεκάτιζε γενιές με βελόνες και γκρίζα δέρματα. Τώρα, το κρανίο μοιάζει edgy, σαν γκράφιτι street art ή λογότυπο hip-hop. Μάλιστα, οι συλληφθέντες κουβαλούσαν και μπουκάλι βότκας Crystal Head με ίδιο σχήμα, σαν να ήθελαν να πουν «αυτή η ηρωίνη είναι premium».

Νέο τρικ από τα καρτέλ

Η επιχείρηση «Atis» –όνομα που σημαίνει άλογο στα τουρκικά και παραπέμπει στο slang για ηρωίνη– ξεκίνησε παρακολουθώντας έναν βετεράνο Τούρκο έμπορο, που βγήκε από φυλακή μετά από 18 χρόνια. Δεν χρησιμοποιούσε κινητά, συναντιόταν σε kebab shops, μίσθωνε «αγγελιοφόρους» για να πάρουν τα πακέτα και αποφευγόταν κάθε ίχνος τεχνολογίας. Η παράδοση έγινε φάτσα φάτσα σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος, μεσημέρι βίας, όπου οι αστυνομικοί όρμησαν και μάζεψαν τα πάντα: χάπια, λεφτά (85.000 ευρώ σε crypto), αυτοκίνητα και πέντε κινητά. Πίσω από όλα, μια άγνωστη μέχρι χθες διαδρομή Κολομβίας-Ισπανίας, test shipment για να δουν αν περνάει.

Αλλά πίσω από το γκλάμουρ, κρύβεται ο πραγματικός εφιάλτης. Η ηρωίνη σε χάπια είναι εξίσου φονική: αρρωστημένα υψηλή εξάρτηση, δόσεις που ανεβαίνουν γρήγορα, και εύκολη κατανάλωση – σε τσιγάρο, μύτη ή ένεση μετά από διάλυση. Το Plan Nacional sobre Drogas το λέει ξεκάθαρα: δίνει αρχικά ευφορία, αλλά γρήγορα σε σκλαβώνει. Οι ερευνητές βλέπουν marketing trick: η παλιά κακή φήμη της «βρωμερής» σκόνης σβήνεται με πακέτα που θυμίζουν ecstasy ή φαρμακευτικά χάπια. Στόχος οι πιτσιρικάδες, που μεγάλωσαν με φεντανύλη και MDMA, να δοκιμάσουν «κάτι καινούργιο» χωρίς να μυρίζει «οπισθοδρομικό».

Αυτή η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη. Οι ναρκέμποροι προσαρμόζονται: μετά τις ροζ κοκαΐνες και τα χρωματιστά συνθετικά, η ηρωίνη παίρνει σειρά. Η Ισπανία, πύλη εισόδου στην Ευρώπη, δείχνει πάλι τα δόντια της, με διεθνή συνεργασία που έκοψε μια ρότα από τη ρίζα. Αλλά η ερώτηση μένει: πόσα τέτοια «μοδάτα» πακέτα έχουν ήδη φτάσει στους δρόμους; Και πόσοι νέοι θα πέσουν στην παγίδα πριν καταλάβουν ότι το κρανίο δεν είναι αξεσουάρ, αλλά προειδοποίηση θανάτου; Οι αρχές προειδοποιούν: μείνε μακριά. Η μάχη μόλις άρχισε, και οι έμποροι δεν σταματούν να καινοτομούν μήτε να βρίσκουν άλλες πύλες εισόδου στη νεολαία…