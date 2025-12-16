newspaper
Ηρωίνη σε χάπια: Οι ναρκέμποροι βρήκαν το νέο τους κόλπο
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ηρωίνη σε χάπια: Οι ναρκέμποροι βρήκαν το νέο τους κόλπο

Πρώτη παγκόσμια κατάσχεση στην Ισπανία για χάπια που είναι μια νέα, ύπουλη τακτική για να παγιδεύσουν τους νέους

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Σε έναν κόσμο όπου τα ναρκωτικά εξελίσσονται ταχύτερα κι από τα social media, οι έμποροι ηρωίνης βρήκαν τον τρόπο να την κάνουν ξανά «προσβάσιμη». Φαντάσου χάπια με σχήμα κρανίου, σαν να βγήκαν από βιντεάκι στο TikTok ή από συσκευασία energy drink – αυτή είναι η νέα μορφή ηρωίνης που έπεσε στα χέρια της ισπανικής αστυνομίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, κατασχέθηκαν οκτώ ολόκληρα κιλά αυτών των «pastillas de heroína», σε μια επιχείρηση που έληξε με πέντε συλλήψεις τον Νοέμβριο στη Μαδρίτη. Οι δράστες, δύο Τούρκοι, δύο Δομινικανοί και ένας Κολομβιανός, όλοι σε προφυλάκιση, προσπάθησαν να φέρουν τη ναρκωτική αυτή βόμβα από την Κολομβία μέσω αεροδρομίου, κρυμμένη σε βαλίτσες, για να την πουλήσουν σε Μαδρίτη και Καταλονία.

Ο Alberto Morales, comisario της Ειδικής Μονάδας κατά των Ναρκωτικών, το έθεσε απλά και ωμά: «Ρωτήσαμε Interpol και Europol αν έχουν δει ποτέ pastillas ηρωίνης, πόσο μάλλον σε αυτό το format. Τίποτα». Και δεν είναι υπερβολή. Τα χάπια, με καθαρότητα ηρωίνης γύρω στο 10-11%, γεμισμένα με καφεΐνη και άλλα fillers, κοστίζουν 8-10 ευρώ το καθένα στην street value. Στόχος; Νέοι χρήστες που δεν θυμούνται τα 80s και 90s, όταν η ηρωίνη αποδεκάτιζε γενιές με βελόνες και γκρίζα δέρματα. Τώρα, το κρανίο μοιάζει edgy, σαν γκράφιτι street art ή λογότυπο hip-hop. Μάλιστα, οι συλληφθέντες κουβαλούσαν και μπουκάλι βότκας Crystal Head με ίδιο σχήμα, σαν να ήθελαν να πουν «αυτή η ηρωίνη είναι premium».

Νέο τρικ από τα καρτέλ

Η επιχείρηση «Atis» –όνομα που σημαίνει άλογο στα τουρκικά και παραπέμπει στο slang για ηρωίνη– ξεκίνησε παρακολουθώντας έναν βετεράνο Τούρκο έμπορο, που βγήκε από φυλακή μετά από 18 χρόνια. Δεν χρησιμοποιούσε κινητά, συναντιόταν σε kebab shops, μίσθωνε «αγγελιοφόρους» για να πάρουν τα πακέτα και αποφευγόταν κάθε ίχνος τεχνολογίας. Η παράδοση έγινε φάτσα φάτσα σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος, μεσημέρι βίας, όπου οι αστυνομικοί όρμησαν και μάζεψαν τα πάντα: χάπια, λεφτά (85.000 ευρώ σε crypto), αυτοκίνητα και πέντε κινητά. Πίσω από όλα, μια άγνωστη μέχρι χθες διαδρομή Κολομβίας-Ισπανίας, test shipment για να δουν αν περνάει.

Αλλά πίσω από το γκλάμουρ, κρύβεται ο πραγματικός εφιάλτης. Η ηρωίνη σε χάπια είναι εξίσου φονική: αρρωστημένα υψηλή εξάρτηση, δόσεις που ανεβαίνουν γρήγορα, και εύκολη κατανάλωση – σε τσιγάρο, μύτη ή ένεση μετά από διάλυση. Το Plan Nacional sobre Drogas το λέει ξεκάθαρα: δίνει αρχικά ευφορία, αλλά γρήγορα σε σκλαβώνει. Οι ερευνητές βλέπουν marketing trick: η παλιά κακή φήμη της «βρωμερής» σκόνης σβήνεται με πακέτα που θυμίζουν ecstasy ή φαρμακευτικά χάπια. Στόχος οι πιτσιρικάδες, που μεγάλωσαν με φεντανύλη και MDMA, να δοκιμάσουν «κάτι καινούργιο» χωρίς να μυρίζει «οπισθοδρομικό».

Αυτή η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη. Οι ναρκέμποροι προσαρμόζονται: μετά τις ροζ κοκαΐνες και τα χρωματιστά συνθετικά, η ηρωίνη παίρνει σειρά. Η Ισπανία, πύλη εισόδου στην Ευρώπη, δείχνει πάλι τα δόντια της, με διεθνή συνεργασία που έκοψε μια ρότα από τη ρίζα. Αλλά η ερώτηση μένει: πόσα τέτοια «μοδάτα» πακέτα έχουν ήδη φτάσει στους δρόμους; Και πόσοι νέοι θα πέσουν στην παγίδα πριν καταλάβουν ότι το κρανίο δεν είναι αξεσουάρ, αλλά προειδοποίηση θανάτου; Οι αρχές προειδοποιούν: μείνε μακριά. Η μάχη μόλις άρχισε, και οι έμποροι δεν σταματούν να καινοτομούν μήτε να βρίσκουν άλλες πύλες εισόδου στη νεολαία…

Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Stream newspaper
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία
Αισιόδοξος 15.12.25

Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι
Ρωσικές πηγές 15.12.25

Σε ρωσικά χέρια το Κουπιάνσκ – «Αποκρούστηκαν ουκρανικές επιθέσεις» ισχυρίζονται οι Ρώσοι

Η Ρωσία επιμένει πως το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό την πλήρη κυριαρχία της ανακοινώνοντας πως αποκρούστηκαν οι ουκρανικές επιθέσεις και πως πλέον έχουν σιγήσει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρωπαϊκό στρατό στο Κίεβο και αμερικανούς παρατηρητές πριν την παραχώρηση εδαφών θέλουν ΕΕ – Ουκρανία
Ουκρανικό 15.12.25 Upd: 03:17

Ευρωπαϊκό στρατό στο Κίεβο και αμερικανούς παρατηρητές πριν την παραχώρηση εδαφών θέλουν ΕΕ – Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με την προσθήκη του Ντόναλντ Τραμπ που μετείχε μέσω τηλεφώνου ολοκλήρωσαν την πρώτη μέρα διαβουλεύσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026
Ποιοι αναμένονται 16.12.25

Μειώσεις φόρων έρχονται το 2026

Εντός Ιανουαρίου, οι αυξήσεις αποδοχών και τα αναδρομικά από τον Οκτώβριο, σε 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου
Ερωταπαντήσεις 16.12.25

Υποχρεωτική η ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου

Πρώτο ορόσημο ο Μάρτιος 2026, με περιθώριο έως το 2030 για παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 19% n Πώς μπορεί να χαθεί η αξία των ακινήτων και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη
«Να ελεγχόμαστε» 16.12.25

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

«Δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», δήλωσε ο Κλιφ Ρίτσαρντ για την κατάσταση της υγείας του σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»
«Σύνδρομο Τραμπ» 16.12.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Πέθανε από τον θυμό που προκάλεσε στους άλλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε μια ασεβή αντίδραση στον φρικτό θάνατο του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απεργία: «Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ξεσηκωμός 16.12.25

«Μπλόκο» στην κυβέρνηση με πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

«Λουκέτο» βάζει ο δημόσιος τομέας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)

«Χορταστική» ισοπαλία στο Old Trafford, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στη Μπόρνμουθ, η οποία όμως... είπε την τελευταία λέξη, αποσπώντας πολύτιμο βαθμό με 4-4!

Σύνταξη
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 15.12.25

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας – Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνήθηκαν τις κατηγορίες στις απολογίες τους που κράτησαν πάνω από 9 ώρες

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο