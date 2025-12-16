sports betsson
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 16 Δεκεμβρίου 2025

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Ανατροπή στην ανατροπή και απίστευτη ισοπαλία! (vid)

«Χορταστική» ισοπαλία στο Old Trafford, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στη Μπόρνμουθ, η οποία όμως... είπε την τελευταία λέξη, αποσπώντας πολύτιμο βαθμό με 4-4!

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Απίθανο παιχνίδι στο «Old Trafford» με νικητή… το ποδόσφαιρο! Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπόρνμουθ ήρθαν ισόπαλες με 4-4 στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Premier League και αφήνει τους γηπεδούχους εκτός πεντάδας σε τετραπλή ισοβαθμία!

Δείτε εδώ τα highlights

Το ματς ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό και φάσεις για τις δύο ομάδες, ωστόσο στο 13′ οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν το 1-0 με τον Ντιαλό μετά από σέντρα του Κασεμίρο. Κούνια και Εμπουεμό έχασαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ στη συνέχεια και στο 40′ ο Σεμένιο με τρομερή ενέργεια έκανε το 1-1 από το πουθενά. Στο 45′ ο Λάμενς έσωσε σε σουτ του Ταβερνιέ και στο 45+4′ μετά από κόρνερ ο Κασεμίρο με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όμως εφιαλτικά για τη Γιουνάιτεντ καθώς ο Ταβερνιέ βρήκε τον Εβανίλσον και εκείνος με πλασέ έκανε το 2-2 στο 46′. Πριν καταλάβει από πού της ήρθε, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δέχθηκε και τρίτο γκολ, με τον Ταβερνιέ στο 52′ να κάνει το 2-3 με εκτέλεση φάουλ.

Στη συνέχεια η Γιουνάιτεντ πίεσε και έφτασε στο 3-3 με τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μπρούνο στο 77′ ενώ δύο λεπτά μετά ο Κούνια με σουτ έκανε το 4-3. Και εκεί που όλα έδειχναν πως οι γηπεδούχοι είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους, ο Κρούπι έκανε το 4-4 στο 84′ από ασίστ του Χιμένεθ. Στις καθυστερήσεις ο Λάμενς κράτησε «όρθια» τη Γιουνάιτεντ με δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε ευκαιρίες του Μπρουκς και έτσι η Γιουνάιτεντ γλίτωσε το κάζο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Χέβεν, Σο (90+3’ Ντόργκου), Νταλότ, Γιορό (69’ Μαρτίνες), Ντιαλό, Κασεμίρο (61’ Μέινου), Φερνάντες, Μάουντ (69’ Σέσκο), Κούνια, Μπεμό (90+3’ Ζίρκζεϊ).

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Σμιθ, Ντιακιτέ, Σενέσι, Ταβερνιέ (90’ Χιλ), Άνταμς (5’ Σκοτ), Τρουφέρ, Κλάιφερτ (90’ Μπρουκς), Σεμένιο, Χιμένεθ, Εβανίλσον (78’ Κρουπί).

Περισσότερα σε λίγο…

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον 2-0
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0
Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3
Άρσεναλ-Γουλβς 2-1

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0
Σάντερλαντ-Νιουκάστλ 1-0
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3
Μπρέντφορντ-Λιντς 1-1

Δευτέρα 15/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ 4-4

Η βαθμολογία στην Premier League σε 16 αγωνιστικές

Η επόμενη (17η) αγωνιστική:

Σάββατο 20/12

Νιουκάστλ-Τσέλσι (14:30)
Μπόρνμουθ-Μπέρνλι (17:00)
Μπράιτον-Σάντερλαντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (17:00)
Γουλβς-Μπρέντφορντ (17:00)
Τότεναμ-Λίβερπουλ (19:30)
Έβερτον-Άρσεναλ (22:00)
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Κυριακή 21/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Markets
Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Ελληνικές τράπεζες: Νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies στην αγορά REPO

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ισχυρά χαρτιά, η επενδυτική δυναμική και η χαμένη ευκαιρία

Αθλητική Ροή
in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
