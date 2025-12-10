«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο: Έρχεται η τελευταία εκπομπή για το 2025
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται επί σκηνής την Μαρίνα Σπανού.
- Σήμερα η κηδεία του 40χρονου ορειβάτη που έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τραυματισμό σε φαράγγι
- Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
- Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκλειστικά στο εξώφυλλο του Grace: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Ο Λάκης Λαζόπουλος έρχεται με το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.
Πριν μας ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα», ο δημιουργός της σατιρικής εκπομπής φτιάχνει μια απολαυστική βραδιά για τους τηλεθεατές που τον ακολουθούν και τον επιβραβεύουν με πρωτιά στην τηλεθέαση. Πολιτικοί, τηλεοπτικοί αστέρες και πρόσωπα της επικαιρότητας μπαίνουν στο στόχαστρο της σάτιρας και του απολαυστικού σχολιασμού του Λάκη Λαζόπουλου.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται επί σκηνής την Μαρίνα Σπανού, τη νεαρή τραγουδοποιό που υπόσχεται να οδηγήσει τους τηλεθεατές σε ένα «ταξίδι χωρίς προορισμό» γεμάτο μουσικές, συναισθήματα και αγάπη.
Η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές της χώρας δεν θα λείψει από το ολοκαίνουριο αυτό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ούτε φυσικά το επιθεωρησιακό σκετς, γραμμένο από τον διαρκώς δημιουργικό νου του Λάκη Λαζόπουλου.
Η σάτιρα επανέρχεται στην οθόνη του MEGA για μια ακόμη απολαυστική απόδραση στο γέλιο πριν την αλλαγή του χρόνου. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 21:00.
