Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 13:29
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια νύχτα μόνο: Το φιλί που αλλάζει τα πάντα
Media 08 Δεκεμβρίου 2025 | 12:56

Μια νύχτα μόνο: Το φιλί που αλλάζει τα πάντα

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Το 20ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Ένα φιλί ανάμεσα στον Οδυσσέα και την Αρετή κι όλα αλλάζουν. Αλλά πόσο θα κρατήσει η χαρά του;
Η Ελένη και ο Σταύρος περνούν μία νύχτα πάθους, στο κότερό του.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του. Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας· η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν. Η χαρά του όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ. Μια φωτογραφία τους κάνει τον γύρο των κουτσομπολίστικων sites και φέρνει «σεισμό» αντιδράσεων.

Εν τω μεταξύ, η Μίνα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ακροβατώντας ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική. Από την άλλη, η Ελένη ζει μια νύχτα πάθους με τον Σταύρο, στο κότερο του. Κι η Αρετή, χωρίς να το ξέρει, καλείται να αντιμετωπίσει καινούργιες περιπέτειες.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMono

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Κρήτη: Συλλαλητήριο αγροτών σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δέχτηκαν επίθεση με χημικά από την αστυνομία
Agro-in 08.12.25 Upd: 14:49

Χημικά κατά αγροτών από την αστυνομία και στην Κρήτη -Εκλεισε το αεροδρόμιο Ηρλακλείου

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη

Σύνταξη
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο