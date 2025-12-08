Μια νύχτα μόνο: Το φιλί που αλλάζει τα πάντα
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00.
- Νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες προς την Ευρώπη - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
- Σάμος: Φρικτός θάνατος 12χρονου μετανάστη – Διαμελίστηκε από την προπέλα του σκάφους διακινητή
- «Διαρροή από εργαστήριο» ίσως έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία
- «Πηδούσαν στη θάλασσα για να φέρουν φαγητό και νερό» - Μαρτυρίες για το ναυάγιο με τους 17 νεκρούς στη Κρήτη
Το 20ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.
Ένα φιλί ανάμεσα στον Οδυσσέα και την Αρετή κι όλα αλλάζουν. Αλλά πόσο θα κρατήσει η χαρά του;
Η Ελένη και ο Σταύρος περνούν μία νύχτα πάθους, στο κότερό του.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του. Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας· η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν. Η χαρά του όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ. Μια φωτογραφία τους κάνει τον γύρο των κουτσομπολίστικων sites και φέρνει «σεισμό» αντιδράσεων.
Εν τω μεταξύ, η Μίνα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ακροβατώντας ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική. Από την άλλη, η Ελένη ζει μια νύχτα πάθους με τον Σταύρο, στο κότερο του. Κι η Αρετή, χωρίς να το ξέρει, καλείται να αντιμετωπίσει καινούργιες περιπέτειες.
Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00
#MiaNyxtaMono
- Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
- Δήμος Δελφών: Ικανοποίηση για την ίδρυση νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος στην πόλη της Άμφισσας
- Οριστική «ρήξη» Λίβερπουλ – Σαλάχ: Μένει εκτός αποστολής από το ματς με την Ίντερ (pic)
- Παλίμψηστον: Το λογοτεχνικό «παιδί» του Νίκου Γιανναδάκη γίνεται 40
- Πότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και των play out της Super League
- Προς αποκατάσταση εμβληματικό κτίριο στην Κέρκυρα
- Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
- Ένοπλες Δυνάμεις: Ρυθμίσεις για διανυκτέρευση στρατιωτικών φαρμακείων και κατ’ οίκον διάθεση φαρμάκων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις