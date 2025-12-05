LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Δείτε βίντεο

Αγρότες έντυσαν με... λαμπιόνα τα τρακτέρ τους - Χριστούγεννα στα μπλόκα

Με αυτήν την κίνηση, οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη πιθανώς θέλουν να εκφράσουν ότι δεν θα υποχωρήσουν και θα κάνουν γιορτές στον δρόμο, μέχρι να εισακουστούν τα αίτηματά τους