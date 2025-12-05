LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.
- Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Αθωώθηκε από το δικαστήριο
- Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
- Στον Τραμπ το βραβείο ειρήνης της FIFA - «Θα το φορέσω τώρα αμέσως»
- Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
- Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1: Ο Ντα Κόστα καταδίκασε την ομάδα του
- Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής
- Άνετο βράδυ για την Μπασκόνια (88-78), ο Βιλντόζα έδωσε τη νίκη στην Βίρτους (79-78)
- Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 79-89: Με οδηγό τον Κλάιμπερν η νίκη των μπλαουγκράνα
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Οι «νυχτερίδες» έβαλαν τέλος στο σερί του Τριφυλλιού
- Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ
- Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Τζαβέλλας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις