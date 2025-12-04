Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/12): Δράση με Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (4/12) ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, όπως επίσης και οι άλλες αναμετρήσεις της διοργάνωσης και η ποδοσφαιρική δράση στην Ευρώπη.

Υπάρχει το ντέρμπι Λάτσιο – Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας, το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για την Premier League, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει με το Ηρακλής – Παναιτωλικός για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (4/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia

19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia

22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας