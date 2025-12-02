Live streaming: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Φοίνικας Σύρου
Παρακολουθήστε σε live streaming την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Φοίνικας Σύρου, σε νοκ-άουτ προημιτελικό για το Final-8 του League Cup.
Στη «μάχη» του League Cup «Ν. Σαμαράς» ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ.
Στις 16:00 οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Φοίνικα Σύρου στο κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα, σε νοκ-άουτ προημιτελικό για το Final-8 της διοργάνωσης, με στόχο τη νίκη και το εισιτήριο για τον ημιτελικό.
Δείτε σε Live streaming την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Φοίνικας Σύρου
Σε περίπτωση πρόκρισης στον ημιτελικό του Final-8 του League Cup, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του Παναθηναϊκός-ΟΦΗ στο κλειστό του Φλοίσβου, την Τετάρτη (3/12, 17:00), για την πρόκριση στον τελικό.
