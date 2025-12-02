Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά τερματοφύλακα της ομάδας που αμύνεται να «εκτελεί» πέναλτι την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει παίκτης της επιτιθέμενης δύσκολα να έχει ξανασυμβεί. Συνέβη στη Νορβηγία…

Κι όμως στο παιχνίδι της Μπράτβαγκ με τη Μος για μια θέση στη Β’ κατηγορία της Νορβηγίας, ο τερματοφύλακα της πρώτης Κίεραν Μπάσκετ κατάφερε να γίνει viral σε μια προσπάθειά του να παίξει το παιχνίδι των mind games.

Αναλυτικότερα η Μος, που έφτασε στα μπαράζ ως η 14η της Β’ κατηγορίας, αντιμετώπισε σε διπλούς αγώνες τη Μπράτβαγκ η οποία νίκησε στα πλέι οφ ανόδου της Γ’ Εθνικής. Η Μος ήταν εκείνη που επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της με 2-1 στην έδρα της, με τη Μπράτβαγκ να «απαντά», νικώντας με το ίδιο αποτέσμα στο δικό της γήπεδο. Έτσι η τελευταία θέση στην κατηγορία θα κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις δύο πρώτες εκτελέσεις και οι φιλοξενούμενοι μόνο στην πρώτη, με συνέπεια να προηγηθούν με 2-3.

Και φτάνουμε στην τελευταία εκτέλεση όπου ο Αρτάν Μεμέντοφ αν ευστοχούσε τότε θα κρατούσε τη Μος στην κατηγορία, ωστόσο την ώρα που ετοιμαζόταν να σουτάρει συνέβη κάτι που άφησε άναυδους άπαντες.

Ο τερματοφύλακας της Μπράτβαγκ, Κίεραν Μπάσκετ, άφησε την εστία του και ανεβαίνοντας προς τη βούλα του πέναλτι κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή!

Ο Μεμέντοφ αφού πρώτα συνειδητοποίησε τι ακριβώς είχε κάνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας, στη συνέχεια τον χειροκρότηση ειρωνικά, ενώ ο διαιτητής τον τιμώρησε φυσικά με κίτρινη κάρτα.

Παρά την ομολογουμένως «τραβηγμένη» ενέργεια, ο Μπάσκετ δεν κατάφερε να «χαλάσει» το μυαλό του αντιπάλου του, με τον Μεμέντοφ μετά από να ευστοχεί, με και Μος να εξασφαλίζει την παραμονή της στη Β’ Εθνική και τη Μπράτβαγκ να παραμένει στην Γ’.