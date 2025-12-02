Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Τραγικό, τριπλό χτύπημα για μία οικογένεια στο Κερατσίνι. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων δεν άντεξε την απώλεια του γιου και άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι όπου επί 35 χρόνια είχαν δημιουργήσει μία κοινή ζωή.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, ο εγγονός, όπως συνήθιζε να κάνει, τους επισκέφτηκε, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε το θέαμα που θα αντίκριζε.

«Ήταν σε δύσκολη κατάσταση»

Στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ξαπλωμένοι πλάι πλάι ο παππούς και η γιαγιά του, χωρίς πνοή.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και τηw γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», λέει γειτόνισσα.

Ο εγγονός του ζευγαριού, που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στα χέρια του, μιλά στο MEGA και την εκπομπή Live News περιγράφοντας το μοιραίο πρωινό όταν οι γονείς του πατέρα του «λύγισαν» υπό το βάρος του πένθους:

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση».

Η απώλεια του γιου τους

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν από 15 χρόνων, ήταν η γιαγιά μου 15 χρόνων τότε ήταν που τα φτιάξανε, από την Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα και πέθαναν μαζί», συμπληρώνει ο εγγονός.

Από την πλευρά του, γείτονας του ζευγαριού, αναφέρει:

«Χάσανε έναν γιο πριν από δύο χρόνια από καρδιά και είχαν καταπέσει. Ο ένας έπεσε και μετά πήγε και βοήθησε ο άλλος. Τους βρήκαν ταυτόχρονα και τους δύο. Τον τελευταίο χρόνο, που πέθανε ο γιος επειδή ήταν συνέχεια μαζί τους, μάλλον από αυτό τώρα, είχαν καταπέσει πολύ».

Στο σημείο, το πρωί του Σαββάτου έσπευσαν ασθενοφόρα και Αστυνομία.

«Ο παππούς βγήκε να πλύνει κάποια λεκάνη και ότι η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε και πήγε να βγει έξω έτσι όπως ήταν και μάλλον έπαθαν κάποια ανακοπή», λέει γειτόνισσα.

Η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική έκθεση, εκ πρώτης όψεως, δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο. Πρώτος εξέπνευσε από ανακοπή ο παππούς και στη συνέχεια η σύζυγός του.

«Έπεσε, χτύπησε ο παππούς. Δεν ήταν το τραύμα αυτό θανατηφόρο βέβαια και έκατσε η γιαγιά από δίπλα και έπαθαν και οι δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Χτύπησε το κεφάλι του ο παππούς και η γιαγιά μου τον έσυρε γι’ αυτό έχει και κάποιες αμυχές στο χέρι του ο παππούς μου που ήταν από τη γιαγιά μου όπως τον έσυρε για να τον τραβήξει».

Όλοι μιλούν για ένα αγαπημένο ζευγάρι που μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές φρόντιζε ο ένας τον άλλον.

Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.