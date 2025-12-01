«Μια νύχτα μόνο»: Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο
Στα άκρα η σχέση της Ελένης με τη Μιρέλλα, που καταφέρνει να μπει στην ERGAN. Η αντίδραση του Πετράκη, όταν βλέπει τη μητέρα του να περνά καλά με τον Οδυσσέα, προβληματίζει και τους δύο.
Το 17ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.
Επεισόδιο 17 (Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου)
Η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που την βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρίας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής.
Η επίσκεψη του εκπρόσωπου του συλλέκτη στην γκαλερί αναστατώνει τον Πωλ και την Αννέζα, όσο η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην ERGAN, κάτι που φέρνει την σχέση της με την Ελένη στα άκρα.
Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα, για να δει από κοντά τα άλογα, ενώ η αντίδραση του Πετράκη όταν τους βλέπει να περνάνε όμορφα μαζί, προβληματίζει και τους δυο.
Πρωταγωνιστούν
Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00
#MiaNyxtaMono
