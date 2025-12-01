Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Μια νύχτα μόνο»: Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο
Media 01 Δεκεμβρίου 2025 | 12:40

«Μια νύχτα μόνο»: Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο

Στα άκρα η σχέση της Ελένης με τη Μιρέλλα, που καταφέρνει να μπει στην ERGAN. Η αντίδραση του Πετράκη, όταν βλέπει τη μητέρα του να περνά καλά με τον Οδυσσέα, προβληματίζει και τους δύο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Spotlight

Το 17ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Επεισόδιο 17 (Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου)

Η Αρετή ευχαριστεί τον Οδυσσέα που την βοήθησε να βρει τον Πετράκη, ενώ ο Σταύρος ακούει με έκπληξη την πρόταση μιας αντίπαλης εταιρίας που αφορά στο πρόσωπο της Αρετής.

Η επίσκεψη του εκπρόσωπου του συλλέκτη στην γκαλερί αναστατώνει τον Πωλ και την Αννέζα, όσο η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην ERGAN, κάτι που φέρνει την σχέση της με την Ελένη στα άκρα.

Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση στην Αρετή να φέρει το παιδί στο κτήμα, για να δει από κοντά τα άλογα, ενώ η αντίδραση του Πετράκη όταν τους βλέπει να περνάνε όμορφα μαζί, προβληματίζει και τους δυο.

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 21:00
#MiaNyxtaMono

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως διαπίστωσε και το προεδρείο στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο