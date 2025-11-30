ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (pic)
Οι αρχική 11άδα που ανακοίνωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου για το εκτός έδρας παιχνίδι του δικεφάλου με τον Λεβαδειακό.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (30/11, 19:00) -στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League– όπου ο Δικέφαλος θέλει να συνεχίσει νικηφόρα και να αφήσει πίσω του την ισοπαλία με την Μπραν στο Europa League.
Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους φιλοξενούμενους και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Τέιλορ. Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι στον άξονα, μπροστά τους ο Ιβανούσετς, με τον Ζίβκοβιτς να είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Γιακουμάκη στην κορυφή.
Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Μύθου, Τσάλοφ
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος – Κωστή, Τσόκαϊ – Παλάσιος, Μπάλτσι, Βέρμπιτς – Όζμπολτ.
Στον πάγκο οι Ανάκερ, Κάτρης, Άμπου Χάνα, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Λαμαράνα, Πεντρόσο, Συμελίδης, Γιούριτς.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό. #PreGame #PamePAOKARA #LEVPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions
— PAOK FC (@PAOK_FC) November 30, 2025
