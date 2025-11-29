Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»
Ενθουσιασμένος για το μέλλον του Ολυμπιακού δηλώνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την έφερε στα όρια της, όμως ηττήθηκε με 4-3 μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Ντάνιελ Ποντένσε, που ήταν σε ακόμη ένα ματς πολύ καλός, έστειλε το δικό του μήνυμα για το ματς με τη βασίλισσα, αλλά και τη συνέχεια στη σεζόν.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού τόνισε πως είναι περήφανος για την ομάδα και το πως πάλεψε το ματς, ενώ υπογράμμισε πως έρχονται ακόμη καλύτερα πράγματα για τους νταμπλούχους Ελλάδας.
Η ανάρτηση του Ποντένσε:
«Πολύ περήφανος από την Ομάδα μου! Μεγάλο πνεύμα και αγώνας μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα απέναντι ίσως στην καλύτερη ομάδα του κόσμου αλλά δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Δεν είμαι χαρούμενος αλλά εξακολουθώ να είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που έρχεται! Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μεγάλη στήριξη σας, την καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο».
