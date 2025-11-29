Football Rankings: Οι προβλέψεις για τις League Phase του 2026/27 – Πόσες είναι οι ελληνικές ομάδες
Το Football Rankings δημοσίευσε τα προβλεπόμενα γκρουπ δυναμικότητας για τις ευρωπαϊκές League Phase της σεζόν 2026/27. Πού βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες.
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
- Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
- Ηγουμενίτσα: Ζευγάρι μετέφερε 47,5 κιλά κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε αυτοκίνητο
- Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, καθώς στο Champions League και το Europa League έχουν πραγματοποιηθεί οι 5 από τις 8 αγωνιστικές των League Phase, ενώ στο Conference League οι 4 από τις 6.
Το Football Rankings ωστόσο κοιτάει από τώρα στο μέλλον και προβλέπει τις ομάδες που θα αγωνιστούν στις διοργανώσεις της UEFA τη σεζόν 2026/27.
Η σελίδα, που επικεντρώνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις προσομοιώσεις, δημοσίευσε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε κάθε διοργάνωση την επόμενη σεζόν, και τα γκρουπ δυναμικότητας, με τη χώρα μας να έχει 4 εκπροσώπους.
Ξεκινώντας από το Champions League, εκεί τοποθετείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος προβλέπεται πως θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ, όπως βρισκόταν και στη φετινή κλήρωση.
🚨 🏴 England are projected to enter SIX CLUBS into the 2026/27 Champions League!
✅ Regular Top 4 Entries:
🏴 Arsenal
🏴 Man City
🏴 Liverpool
🏴 Chelsea
✅ Predicted Europa League Winner:
🏴 Aston Villa
✅ Extra Champions League Spot:
🏴 Crystal Palace pic.twitter.com/piyG5a9g5f
— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025
Στο Europa League, η σελίδα αναφέρει πως θα υπάρχουν τρεις εκπρόσωποι από τη χώρα μας, συγκεκριμένα οι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία της UEFA και αναμένεται να βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ακολουθεί το «τριφύλλι» στο τρίτο. Η Ένωση προβλέπεται ότι θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ.
📌 2026/27 Europa League – Projected Pots.
🇳🇴 Bodø/Glimt in Pot 1
🏴 Celtic in Pot 2
🏴 Brighton in Pot 3
🇸🇪 Hammarby in Pot 4
📢 Complete qualifying projection with all % chances and seedings are posted at our Page (☝ in bio)! pic.twitter.com/5zsTZUdp6H
— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025
Στο Conference League, το Football Rankings προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από την Ελλάδα.
📌 2026/27 Conference League – Projected Pots.
🏴 Man Utd in Pot 1
🇩🇪 Freiburg in Pot 2
🇮🇪 Shamrock in Pot 3
🇮🇸 Víkingur in Pot 4
🇫🇴 KÍ Klaksvík in Pot 5
🇳🇴 Tromsø in Pot 6
📢 Complete qualifying projection with all % chances and seedings are posted at our Page (☝ in bio)! pic.twitter.com/VaDRdxn47n
— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025
Η χώρα με τις περισσότερες εκπροσώπους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση προβλέπεται πως θα είναι η Αγγλία με 6, καθώς βρίσκεται και στην κορυφή των ομάδων με τη μεγαλύτερη συγκομιδή στις διοργανώσεις της UEFA, και αναμένεται να πάρει άλλο ένα εισιτήριο για το Champions League από εκεί. Το έκτο εισιτήριο, η σελίδα θεωρεί πως θα δοθεί στην Άστον Βίλα, την οποία προβλέπει ως νικήτρια του φετινού Europa League.
Αγγλική εκπροσώπηση αναμένεται να υπάρχει και στις άλλες διοργανώσεις, με τις Νιουκάστλ και Μπράιτον να βρίσκονται στο τρίτο γκρουπ του Europa League και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Conference League, ως η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία της UEFA.
Η 10άδα των χωρών με την καλύτερη συγκομιδή στην Ευρώπη
🚨 Race for an extra Champions League spot:
1⃣ 🏴 England – 10.944 pts
🏆 98.2% for Top 2!
2⃣ 🇩🇪 Germany – 9.857 pts
🏆 55.2% for Top 2!
3⃣ 🇮🇹 Italy – 9.571 pts
📈 26.5% for Top 2!
4⃣ 🇵🇹 Portugal – 9.400 pts
❌ 1.5% for Top 2!
5⃣ 🇵🇱 Poland – 9.375 pts
❌ 0.4% for Top 2!
6⃣… pic.twitter.com/qmWUgd6RRZ
— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025
- Ολυμπιακός – Διομήδης Άργους 40-26: Μια καλή προπόνηση για τους Ερυθρόλευκους
- Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
- Έρχονται κι άλλες βροχές – Η πρόγνωση Τσατραφύλια για τον καιρό
- Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα – Πώς να προστατευτείτε
- Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
- Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
- Ηγουμενίτσα: Ζευγάρι μετέφερε 47,5 κιλά κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε αυτοκίνητο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις