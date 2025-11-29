Football Rankings: Οι προβλέψεις για τις League Phase του 2026/27 – Πόσες είναι οι ελληνικές ομάδες

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, καθώς στο Champions League και το Europa League έχουν πραγματοποιηθεί οι 5 από τις 8 αγωνιστικές των League Phase, ενώ στο Conference League οι 4 από τις 6.

Το Football Rankings ωστόσο κοιτάει από τώρα στο μέλλον και προβλέπει τις ομάδες που θα αγωνιστούν στις διοργανώσεις της UEFA τη σεζόν 2026/27.

Η σελίδα, που επικεντρώνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τις προσομοιώσεις, δημοσίευσε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε κάθε διοργάνωση την επόμενη σεζόν, και τα γκρουπ δυναμικότητας, με τη χώρα μας να έχει 4 εκπροσώπους.

Ξεκινώντας από το Champions League, εκεί τοποθετείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος προβλέπεται πως θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ, όπως βρισκόταν και στη φετινή κλήρωση.

🚨 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England are projected to enter SIX CLUBS into the 2026/27 Champions League! ✅ Regular Top 4 Entries: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea ✅ Predicted Europa League Winner: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa ✅ Extra Champions League Spot: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace pic.twitter.com/piyG5a9g5f — Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025

Στο Europa League, η σελίδα αναφέρει πως θα υπάρχουν τρεις εκπρόσωποι από τη χώρα μας, συγκεκριμένα οι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία της UEFA και αναμένεται να βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ακολουθεί το «τριφύλλι» στο τρίτο. Η Ένωση προβλέπεται ότι θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ.

📌 2026/27 Europa League – Projected Pots. 🇳🇴 Bodø/Glimt in Pot 1

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic in Pot 2

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton in Pot 3

🇸🇪 Hammarby in Pot 4 📢 Complete qualifying projection with all % chances and seedings are posted at our Page (☝ in bio)! pic.twitter.com/5zsTZUdp6H — Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025

Στο Conference League, το Football Rankings προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από την Ελλάδα.

📌 2026/27 Conference League – Projected Pots. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd in Pot 1

🇩🇪 Freiburg in Pot 2

🇮🇪 Shamrock in Pot 3

🇮🇸 Víkingur in Pot 4

🇫🇴 KÍ Klaksvík in Pot 5

🇳🇴 Tromsø in Pot 6 📢 Complete qualifying projection with all % chances and seedings are posted at our Page (☝ in bio)! pic.twitter.com/VaDRdxn47n — Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2025

Η χώρα με τις περισσότερες εκπροσώπους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση προβλέπεται πως θα είναι η Αγγλία με 6, καθώς βρίσκεται και στην κορυφή των ομάδων με τη μεγαλύτερη συγκομιδή στις διοργανώσεις της UEFA, και αναμένεται να πάρει άλλο ένα εισιτήριο για το Champions League από εκεί. Το έκτο εισιτήριο, η σελίδα θεωρεί πως θα δοθεί στην Άστον Βίλα, την οποία προβλέπει ως νικήτρια του φετινού Europa League.

Αγγλική εκπροσώπηση αναμένεται να υπάρχει και στις άλλες διοργανώσεις, με τις Νιουκάστλ και Μπράιτον να βρίσκονται στο τρίτο γκρουπ του Europa League και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Conference League, ως η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογία της UEFA.

Η 10άδα των χωρών με την καλύτερη συγκομιδή στην Ευρώπη