Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: 4 νέες παρεμβάσεις
Κληρονομικές συμβάσεις - Τι θα ισχύσει με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο
- «Κατάφωρος ρατσισμός»: Σάλο προκάλεσε ακροδεξιά Αυστραλιανή γερουσιαστής που εμφανίστηκε με μπούρκα
- Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
- Οι «κίτρινες κάρτες» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αναδασώσεις - Οι ενστάσεις και οι καμένες εκτάσεις
- Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Κληρονομικές συμβάσεις
4 νέες παρεμβάσεις
Τι θα ισχύσει με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο:
Α. Δυνατότητα διάθεσης κληρονομιάς από περισσότερα άτομα
Β. Μη μονομερής ανάκληση, εκτός εάν ο κληρονόμος υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα
Γ. Προαιρετική παροχή ανταλλάγματος στον κληρονομούμενο
Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο και αλλού εκτός από το ελληνικό
==========
Μια επικίνδυνη και προσβλητική ανακαίνιση
Φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία
• Μεγάλα ερωτηματικά για την προστασία του μνημείου
==========
Βία κατά των γυναικών
Οταν οι αριθμοί γίνονται κραυγή
==========
Αλ. Τσίπρας
Τι θυμήθηκε και τι ξέχασε για το Μάτι
• Σκληρές απαντήσεις και έμμεσες προειδοποιήσεις με αφορμή την «Ιθάκη» από τους πρώην συνεργάτες του και τα κόμματα
==========
Ουκρανικό
Μια χαραμάδα αισιοδοξίας μετά το σοκ
• Πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να συζητήσει νέο σχέδιο 19 σημείων
==========
Ποδόσφαιρο γυναικών
Μια δωδεκάχρονη γράφει ιστορία στην Α’ Εθνική
==========
Επέτειος
Πώς η Γενιά Χ ξανασυστήνεται στους Beatles
==========
Στην Πάρνηθα
Οικολογικοί διάδρομοι για το κόκκινο ελάφι
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ρεάλ
Διχασμός πριν από το ραντεβού με τον Ολυμπιακό
Bόλος – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2
Οι Βοιωτοί στην τέταρτη θέση, οι Κρητικοί πήραν ανάσα
- Χρυσό κέρμα του 1609 που κόπηκε για τον βασιλιά Φίλιππο Γ’ καταρρίπτει ρεκόρ σε δημοπρασία
- ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: 4 νέες παρεμβάσεις
- Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
- Google: Υπότιτλοι σε πραγματικό χρόνο στο Gemini Live – Η αναβαθμισμένη λειτουργία ξεκίνησε
- Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-1: Προβάδισμα… Ευρώπης απέναντι στους Βλαχοδήμο, Αλμέιδα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 25.11.2025]
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 0-1: Ήττα – σοκ για την ομάδα του Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις