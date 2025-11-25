Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: 4 νέες παρεμβάσεις

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Κληρονομικές συμβάσεις

4 νέες παρεμβάσεις

Τι θα ισχύσει με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο:

Α. Δυνατότητα διάθεσης κληρονομιάς από περισσότερα άτομα

Β. Μη μονομερής ανάκληση, εκτός εάν ο κληρονόμος υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα

Γ. Προαιρετική παροχή ανταλλάγματος στον κληρονομούμενο

Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο και αλλού εκτός από το ελληνικό

Μια επικίνδυνη και προσβλητική ανακαίνιση

Φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία

• Μεγάλα ερωτηματικά για την προστασία του μνημείου

Βία κατά των γυναικών

Οταν οι αριθμοί γίνονται κραυγή

Αλ. Τσίπρας

Τι θυμήθηκε και τι ξέχασε για το Μάτι

• Σκληρές απαντήσεις και έμμεσες προειδοποιήσεις με αφορμή την «Ιθάκη» από τους πρώην συνεργάτες του και τα κόμματα

Ουκρανικό

Μια χαραμάδα αισιοδοξίας μετά το σοκ

• Πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να συζητήσει νέο σχέδιο 19 σημείων

Ποδόσφαιρο γυναικών

Μια δωδεκάχρονη γράφει ιστορία στην Α’ Εθνική

Επέτειος

Πώς η Γενιά Χ ξανασυστήνεται στους Beatles

Στην Πάρνηθα

Οικολογικοί διάδρομοι για το κόκκινο ελάφι

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ρεάλ

Διχασμός πριν από το ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Bόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2

Οι Βοιωτοί στην τέταρτη θέση, οι Κρητικοί πήραν ανάσα