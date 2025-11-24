Δεν σταματούν πουθενά οι Θάντερ (122-95) – Νέα νίκη για τους Λέικερς με «καυτούς» Ντόντσιτς και Ριβς (106-108)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με οδηγό τον Λούκα Ντόντσιτς. Στη Γιούτα, μπορεί να δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Τζαζ, κατάφεραν όμως να πάρουν τη νίκη με 108-106 και να ανέβουν στο 12-4 και τη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας του NBA. Από την άλλη, οι Τζαζ είχαν την ευκαιρία να ανέβουν στη δεκάδα της Δύσης, ωστόσο με την ήττα αυτή έπεσαν στο 5-11 και παρέμειναν 11οι.

Ο Ντόντσιτς βρίσκεται σε «δαιμονιώδη» κατάσταση και το έδειξε για άλλη μία φορά, καθώς σημείωσε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ήταν θεαματικός για άλλη μία φορά στο παρκέ. Double-double σημείωσε και ο Όστιν Ριβς, ο οποίος είχε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Την τριάδα των Λέικερς συμπληρώνει ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς, και σημείωσε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS?? NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD — NBA (@NBA) November 24, 2025

Από την πλευρά των Τζαζ, κορυφαίος ήταν ο Κεγιόντε Τζορτζ, με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 39 λεπτά παιχνιδιού, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν μέτρησε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα highlights από το Λέικερς – Τζαζ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αν μπορούσαν να χαρακτηριστούν με μία λέξη, αυτή θα ήταν «ασταμάτητοι». Αυτό το απέδειξαν για άλλη μία φορά, απέναντι στη μόνη ομάδα που την έχει νικήσει φέτος, τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Οι πρωταθλητές ήθελαν να πάρουν… εκδίκηση και το έκαναν με επιβλητικό τρόπο, καθώς επικράτησαν με 122-95, για να ανέβουν στο 17-1. Όσον αφορά την ομάδα του Όρεγκον, ο Νοέμβριος δεν πηγαίνει καλά, καθώς έχουν 8 ήττες σε 11 παιχνίδια, ενώ το συνολικό ρεκόρ τους είναι στο 7-10.

Ο MVP και ηγέτης των Θάντερ, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, συνεχίζει το σερί όπου δεν αγωνίζεται στην 4η περίοδο, ωστόσο αυτό δεν χαλάει τα στατιστικά του. Σε 30 λεπτά παιχνιδιού, ο Καναδός είχε 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, δείχνοντας ότι όταν βρίσκεται στο παρκέ, όλα περνάνε από αυτόν. Για τους Μπλέιζερς, καλή εμφάνιση έκανε ο Τζέραμι Γκραντ με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Όλα τα αποτελέσματα της Κυριακής (23/11) στο NBA

Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ 117-127

Ατλάντα Χοκς – Σάρλοτ Χόρνετς 138-129

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 138-129

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Λος Άντζελες Κλίπερς 120-105

Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 119-109

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-95

Φίνιξ Σανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 111-102

Γιούτα Τζαζ – Λος Άντζελες Λέικερς 106-108