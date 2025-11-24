Μια νύχτα μόνο: Δύσκολες αποφάσεις που αλλάζουν τα πάντα

Το 14ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Ο Οδυσσέας παίρνει μία απόφαση, που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Η Μίνα, σοκαρισμένη, αποκαλύπτει πως τόσον καιρό ο Σάββας τής έκρυβε την εγκυμοσύνη της Άσπας.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Το πάρτι της εταιρείας γίνεται η ιδανική αφορμή, για να επιχειρήσει ο Σταύρος να έρθει πιο κοντά με την Αρετή. Ο χορός τους, όμως, θα ξυπνήσει τη ζήλια του Οδυσσέα και της Ελένης, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα διαταράξει όχι μόνο τη σχέση του Σταύρου με τον Οδυσσέα, αλλά και τη φιλία της Ελένης με την Αρετή.

Την ίδια στιγμή, η Άσπα μεταφέρεται εσπευσμένα στην αίθουσα τοκετού, αναζητώντας τον άντρα της, ο οποίος όμως είχε αποκοιμηθεί στο διαμέρισμα της Μίνας. Ο Άλκης καλείται να τον καλύψει, ενώ η Μίνα σοκαρισμένη ανακαλύπτει, πως τόσο καιρό ο Σάββας της έκρυβε την εγκυμοσύνη της γυναίκας του και την άφηνε να ελπίζει, πως θα την αφήσει για χάρη της.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος καταστρώνει το σχέδιο για ένα μεγάλο επαγγελματικό χτύπημα, την ώρα που ο μικρός Πετράκης εκφράζει για πρώτη φορά την επιθυμία να γνωρίσει τον παππού του. Από την άλλη, ο Οδυσσέας, μετά από αφόρητη συναισθηματική πίεση, παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

