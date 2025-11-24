Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Τα σχέδια για την κατεδάφιση του μοντερνιστικού Generalštab του Βελιγραδίου, στο οποίο κάποτε στεγαζόταν το Γενικό Επιτελείο του Λαϊκού Στρατού της Γιουγκοσλαβίας, με σκοπό την αντικατάστασή του με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ «αποτελούν σαφή παραβίαση του σερβικού συντάγματος», ισχυρίζεται η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας σε ανοιχτή επιστολή.

Η επιστολή, που απευθύνεται στον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ακολουθεί μια συμφωνία μεταξύ της σερβικής κυβέρνησης και εταιρειών που συνδέονται με τον Κούσνερ.

Εάν προχωρήσει, η συμφωνία θα αντικαταστήσει το ιστορικό μνημείο με τον λεγόμενο Trump Tower Belgrade, ένα πολυώροφο πολυτελές ξενοδοχείο και συγκρότημα ακινήτων πολλαπλών χρήσεων.

Ο ειδικός νόμος

Στις 7 Νοεμβρίου, οι Σέρβοι βουλευτές ψήφισαν με 130-40 υπέρ ενός ειδικού νόμου που επιτρέπει την αναδιαμόρφωση του συγκροτήματος, με τις δημόσιες αρχές να «υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την «έγκαιρη» εφαρμογή του.

Αν και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι η ανάπλαση θα αποτελούσε «τεράστια επένδυση» που θα προσέλκυε τουρίστες και «θα ανέβαζε την αξία όλων των ειδών στο Βελιγράδι», τα σχέδια έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενα.

Σχεδιασμένο από τον Σέρβο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Νικόλα Ντομπρόβιτς το 1965, το Generalštab έχει χαρακτηριστεί «ένα ευρωπαϊκό αριστούργημα της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής».

Στις 29 Απριλίου 1999, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ, το συγκρότημα χτυπήθηκε δύο φορές σε διάστημα δεκαπέντε λεπτών, ενώ τα μεσάνυχτα της 7ης Μαΐου 1999 έγινε και πάλι στόχος των ΝΑΤΟικών δυνάμεων.

Αργότερα ανακηρύχθηκε από το κράτος της Σερβίας πολιτιστικό μνημείο.

Η «κατεδάφιση» ενός αρχιτεκτονικού αριστουργήματος

Η επιστολή της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Σερβίας καλεί τον Κούσνερ να αποσυρθεί από το αναπτυξιακό έργο, το οποίο οι αρχιτέκτονες περιγράφουν ως «προορισμένο να βλάψει τη φήμη των επενδυτών του» – ένα επιχείρημα το οποίο στηρίζουν με μια πολυσελιδη έκθεση στην οποία αναφέρουν ότι το συγκρότημα «δεν είναι ερείπιο» και παραμένει προστατευόμενο από το νόμο.

Όπως αναφέρει η The Art Newspaper, η τελευταία αυτή παρέμβαση ακολουθεί μια κοινή δήλωση που έγινε στις 4 Νοεμβρίου από τέσσερις διεθνείς οργανώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς: Europa Nostra, International Council on Monuments and Sites, Docomomo International και The Architects’ Council of Europe.

Οι οργανώσεις εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία και την έντονη αντίθεσή» τους στον ειδικό νόμο, ο οποίος, όπως ανέφεραν, αποσκοπεί στην «κατεδάφιση» ενός αρχιτεκτονικού αριστουργήματος, «προστατευόμενου από το νόμο».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons