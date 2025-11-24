Το «ταξίδι στον χρόνο» για τους συνταξιούχους και η 13η σύνταξη που «χάθηκε» στο… όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ειδική πλατφόρμα ενεργοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ για να μπορούν οι συνταξιούχοι να ελέγξουν αν είναι ή όχι, δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ

Με αφορμή την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ, σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), εκφράζει την αγανάκτησή του για το «επικοινωνιακό τρικ» της κυβέρνησης αρνούμενο να δεχθεί άλλο «αυτή την κοροϊδία».

Ξεκίνησε η καταβολή του επιδόματος

Η ενίσχυση που ξεκίνησε να καταβάλλεται από τη Δευτέρα (24/11) αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο.

Σίγουρα, η ενίσχυση αποτελεί ανάσα στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά. Η μάχη για μια αξιοπρεπή επιβίωση είναι πλέον καθημερινή ενώ τα χρήματα, πολλές φορές, δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Η κυβέρνηση, σε πανηγυρικούς τόνους, ανακοίνωσε πως η καταβολή του επιδόματος «ξεκινά νωρίτερα από το προβλεπόμενο» (ήταν προγραμματισμένο να καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου) και πως «στηρίζει την κοινωνία στην πράξη».

Τότε και τώρα

Όμως , όπως υπενθυμίζει το ΕΝΔΙΣΥ «το 2019 ο σημερινός πρωθυπουργός, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ψήφισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης (ν.4611/2019) που αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση να καταβάλλεται κάθε Μάιο» αλλά «ένα χρόνο μετά, το 2020 και ως κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήργησε τη συγκεκριμένη διάταξη».

Ο νομοθετικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τον Νόμο 4611/2019 (Άρθρο 120) προέβλεπε τη χορήγηση της 13ης σύνταξης ως ετήσια παροχή μόνιμου χαρακτήρα και όχι ως εφάπαξ.

Η ΝΔ υπερψήφισε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο 2019, αλλά μετά την ανάληψη εξουσίας, με τον Νόμο 4670/2020 (Άρθρο 47) κατήργησε ρητά την παροχή.

Τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους; «Κατήργησε από το 2020 και εφεξής 1,1 δισ. ευρώ x 6 χρόνια = 6,6 δισ. ευρώ στο σύνολο» σχολιάζει με πικρία το Δίκτυο σημειώνοντας πως το ποσό που χορηγεί σήμερα η κυβέρνηση είναι «350 εκατομμύρια ευρώ».

Οι συνταξιούχοι δεν είναι «επαίτες», ούτε ζητάνε «χαρτζιλίκι

Το ΕΝΔΙΣΥ, «με αίσθημα ευθύνης καταγγέλλει τις συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, που στόχο έχουν να διαιρέσουν τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα της χώρας. Όλοι οι συνταξιούχοι βάλλονται από την αδυσώπητη ακρίβεια, έχουν ανοίξει τεφτέρια στα φαρμακεία, υποφέρουν όταν επισκέπτονται τα super market με τις συνεχόμενες αυξήσεις τους σε ήδη πρώτης ανάγκης, παθαίνουν σοκ ανοίγοντας τους λογαριασμούς ρεύματος. Όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι, έχουν ανάγκη από οικονομική ενίσχυση. Κανείς από τους συνταξιούχους όμως, δεν έχει ανάγκη από «φιλοδωρήματα», από «χαρτζιλίκια». Κανείς δεν ανέχεται άλλο αυτή την κοροϊδία».

Το Δίκτυο, επιμένει και ζητάει «επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης ακέραιας (γιατί έχουν πληρωθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές)» κρίνοντας πως «αυτή είναι η λύση στο οικονομικό αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί όλοι οι συνταξιούχοι με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το επίδομα των 250 ευρώ, δεν είναι λύση. Είναι κοροϊδία, σχολιάζει και σημείωνει πως «αν ο πρωθυπουργός θα ήθελε να βοηθήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους θα πρότεινε να επανέλθει το ΕΚΑΣ (230 ευρώ κάθε μήνα), που αποτελεί πάγια πρόταση του ΕΝΔΙΣΥ».

Διεκδικώντας πίσω τις ζωές τους, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, τονίζουν πως δεν είναι «επαίτες», ούτε ζητάνε «χαρτζιλίκι» και σημειώνουν πως «επαναφέροντας 13η και 14η σύνταξη ακέραια καθώς και το ΕΚΑΣ , θα στηριζόντουσαν πραγματικά 12 μήνες τον χρόνο, για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια οι συνταξιούχοι».

Το «όχι» της κυβέρνησης στη 13η σύνταξη

Τα κύρια επιχειρήματα της κυβέρνησης για τη μη καταβολή 13ης σύνταξης βασίζονται στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και κοινωνική στοχευμένη στήριξη. Το Μαξίνου επιμένει ότι το μέτρο δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμο λόγω κόστους και ρίσκου για τον προϋπολογισμό

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς η πλήρης επαναφορά θα κοστίζει 800 εκατ. έως 1,1 δισ. € ετησίως (για όλους τους συνταξιούχους). Η κυβέρνηση τονίζει ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τους στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ, ειδικά εν μέσω πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων.

Συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνει η πλειοψηφία

Με έξι στους δέκα συνταξιούχους να λαμβάνουν σύνταξη (λόγω γήρατος) χαμηλότερη των 1.000 ευρώ και μόλις το 41,25% να ξεπερνά το «φράγμα» αυτό όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εργάζονται… γιατί δεν βγαίνει ο μήνας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση «Ήλιος» με την απεικόνιση των συνταξιοδοτικών παροχών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, περίπου 1.143,782 συνταξιούχοι εισπράττουν συντάξεις χαμηλότερες των 1.000 ευρώ και μόλις 802.932 λαμβάνουν υψηλότερες, κυρίως στην περίμετρο 1.000 – 1.500 ευρώ.