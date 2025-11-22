Ολυμπιακός – Νέα Ιωνία 97-80: Δεύτερη σερί νίκη με… άνεση
Ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο και επικράτησε της Νέας Ιωνίας με 97-80, για την 7η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.
Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σημείωσε ο Ολυμπιακός στην Α1 Γυναικών, καθώς επικράτησε της Νέας Ιωνίας με 97-80, για την 7η αγωνιστική. Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» ανέβηκαν ξανά στη δεύτερη θέση, σε ισοβαθμία με τον Αθηναϊκό, και βρίσκονται πίσω από τον Παναθηναϊκό, που διατηρεί το 6/6.
Κορυφαία για την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη ήταν για άλλη μία φορά η Ελεάννα Χριστινάκη με 33 πόντους (11/15 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Double-double σημείωσε η Τζόνσον με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική στη δημιουργία ήταν η Κολλάτου, με 7 πόντους και 10 ασίστ. Για την ομάδα της Νέας Ιωνίας, κορυφαία ήταν η Γριγκς με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και η Μάνις με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα.
Πώς «καθάρισε» ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός «ξέφυγε» από νωρίς στο σκορ, με τις φιλοξενούμενες να έχουν τελευταία φορά το προβάδισμα στο 2′ (5-6), και τις «ερυθρόλευκες» να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο με 29-21. Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισαν και στο δεύτερο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 59-43. Η Νέα Ιωνία δεν κατάφερε να πλησιάσει στο σκορ ούτε στην επαναφορά, καθώς βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 24 πόντους (71-47), ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 78-60.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα έκανε την αντεπίθεσή της με ένα 13-0, που έστειλε τη διαφορά στους 5 (78-73), ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να επαναφέρει την κατάσταση και ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Οι φιλοξενούμενες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν ξανά στο παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε με 97-80.
