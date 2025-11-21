Τα τρία παιδιά μιας Αυστραλής γυναίκας και ενός Βρετανού άνδρα που ζούσαν απομονωμένα σε ένα δάσος στην κεντρική περιοχή του Αμπρούτσο στην Ιταλία έχουν τεθεί υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα παιδιά της Κάθριν Μπέρμιγχαμ, μιας 45χρονης πρώην εκπαιδευτικού ιππασίας, και του Νέιθαν Τρεβάλιον, ενός 51χρονου πρώην σεφ, απομακρύνθηκαν από τις αρχές την Πέμπτη το βράδυ, μετά από απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων της Λ’Ακουίλα.

Τα παιδιά – ένα κορίτσι οκτώ ετών και οι δίδυμοι αδελφοί της, έξι ετών – μεταφέρθηκαν σε προστατευόμενη εγκατάσταση στο Βάστο, μια πόλη στην ακτή της Αδριατικής.

Οι αρχές τελικά επέτρεψαν στη μητέρα των παιδιών να πάει μαζί τους, αν και της απαίτησαν να κοιμάται σε ξεχωριστό κατάλυμα, μετά από μακρά διαμεσολάβηση μεταξύ του δικηγόρου της οικογένειας, Τζιοβάνι Αντζελούτσι, και των κοινωνικών λειτουργών.

Η δικαστική απόφαση

«Η γονική μέριμνα έχει ανασταλεί με εκτελεστικό διάταγμα», δήλωσε ο Αντζελούτσι στην εφημερίδα La Repubblica. «Οι [γονείς] έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης, το ίδιο και τα παιδιά. Οι δικαστές εξέτασαν τόσο τη σωματική όσο και την εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών. Ωστόσο, οι γονείς γνωρίζουν ότι αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουν κάποια μέρα να ζήσουν την ελεύθερη ζωή που πάντα ονειρεύονταν».

Η οικογένεια, που ζούσε σε ένα ερειπωμένο αγροτόσπιτο στα δάση του Παλμόλι, στην περιοχή του Κιέτι, είχε δώσει νομική μάχη για να κρατήσει τα παιδιά της στο δάσος, αφού οι κοινωνικές υπηρεσίες κατηγόρησαν το ζευγάρι για «γονική αμέλεια» – καταγγελίες που το ζευγάρι αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Αφού τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους την Πέμπτη και μεταφέρθηκαν σε μια εκπαιδευτική κοινότητα για περίοδο παρατήρησης, ο πατέρας τους δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πώς μπορείτε να απομακρύνετε τα παιδιά από τους γονείς τους; Θα τραυματιστούν ψυχολογικά».

Κατά τη λήψη της απόφασης, η εισαγγελία ανηλίκων επικαλέστηκε «σοβαρή βλάβη» στην ανάπτυξη των παιδιών, ωστόσο οι γονείς υπερασπίστηκαν την επιλογή τους να «απελευθερωθούν από την τοξικότητα της σύγχρονης ζωής», εκφράζοντας την επιθυμία τους να ζουν κοντά στη φύση, σε αρμονία με τα παιδιά και τα ζώα τους.

Si, tutti i media nei giorni successivi hanno mandato la notizia dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Che invece non sono mai stati portati via dagli assistenti sociali ma hanno solo ricevuto sollecitazioni. Di Arald e Nadia invece si sono «dimenticati» — Hermeuta (@Hermeuta) November 17, 2025

Η υπεράσπιση του κόσμου

Η υπόθεσή τους έχει λάβει ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία, με περισσότερους από 33.000 ανθρώπους να υπογράφουν ένα ηλεκτρονικό ψήφισμα που ζητά από τις αρχές να επιτρέψουν στην οικογένεια να συνεχίσει να ζει εκτός δικτύου στην έρημο.

«Καλοκάγαθοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό, αλλά κινδυνεύουν να συντριβούν από το σύστημα» – αναφέρει το ψήφισμα – «Το σύστημα διώκει άδικα αυτή την υπέροχη οικογένεια και απειλεί να τους πάρει τα παιδιά!»

Το σπίτι της οικογένειας είναι ένα παλιό αγροτόσπιτο με πηγάδι, ξυλόσομπα και εξωτερικό μπάνιο μηδενικού αντίκτυπου, με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες.

Η Μπέρμιγχαμ και η Τρεβαλιόν, που αγόρασαν το απομακρυσμένο οικόπεδο το 2021, εκτρέφουν διάφορα ζώα και καλλιεργούν βιολογικά φρούτα και λαχανικά.

#Famiglia sceglie di vivere nel bosco in #Abruzzo senza cellulari, e tv. Nel loro casolare mancano gas ed elettricità ma hanno acqua e riscaldamento.

Il #giudice ha allontanato la madre e i 3 figli, 5 pattuglie per prenderli, transennata la zona. Una follia pic.twitter.com/5aTrui6eaD — Lapo De Carlo (@LapoDeCarlo1) November 21, 2025

Τα παιδιά εκπαιδεύονται στο σπίτι και πριν τεθούν υπό κράτηση περιγράφονταν από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως «ευτυχισμένα και υγιή».

Η υπόθεσή τους ήρθε στο φως το φθινόπωρο του περασμένου έτους, όταν και τα πέντε μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο επειδή είχαν δηλητηριαστεί από μανιτάρια.

Μιλώντας στην εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero την Πέμπτη το βράδυ, ο Τρεβάλιον είπε ότι σκόπευε να φέρει μια βαλίτσα γεμάτη καθαρά ρούχα στην οικογένειά του την Παρασκευή, καθώς κατάφεραν να πάρουν μόνο τα απαραίτητα για μια νύχτα.

«Ποιος θα χώριζε μια οικογένεια με μικρά παιδιά αν δεν έχουν κάνει τίποτα κακό;» – είπε ο Τρεβάλιον – «Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο είναι προϊόν ενός φρικτού συστήματος που βλάπτει τους ανθρώπους που ζουν τίμια».

🆘 Hanno portato via i figli alla “FAMIGLIA NEL BOSCO” Una coppia, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, vive con i loro 3 bambini in un casolare nei boschi dell’Abruzzo, con uno stile di vita semplice e percorsi educativi non convenzionali.

Non c’è alcun abuso, nessun… pic.twitter.com/u1wEv0cP6H — Pro Vita & Famiglia (@ProVitaFamiglia) November 21, 2025

Η αντίδραση του Σαλβίνι

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, υπερασπίστηκε την οικογένεια την Παρασκευή το πρωί, δεσμευόμενος να παρακολουθήσει την υπόθεση άμεσα, «όχι ως υπουργός, αλλά ως γονέας, ως πατέρας και ως Ιταλός».

«Θεωρώ ντροπιαστικό το γεγονός ότι το κράτος ασχολείται με τις προσωπικές επιλογές ζωής δύο γονιών που βρήκαν στην Ιταλία μια φιλόξενη χώρα και ότι, αντίθετα, τους παίρνει τα παιδιά», έγραψε ο Σαλβίνι στο X, σημειώνοντας ότι είχε υπογράψει την αίτηση και προτρέποντας τους άλλους να κάνουν το ίδιο.