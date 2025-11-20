Η γη της ελιάς: Έρχεται απόψε με διπλό επεισόδιο

Η δραματική σειρά του MEGA, Η γη της ελιάς, έρχεται απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Η ένταση ανεβαίνει, καθώς οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με μυστικά, απειλές και ανατροπές που τους οδηγούν σε αδιέξοδα: από την εξαφάνιση της Μαλένας μέχρι τις επικίνδυνες αποφάσεις του Στάθη και τις σκοτεινές εξελίξεις γύρω από τον serial killer.

Αναλυτικά η περίληψη του διπλού επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς

Η Ισμήνη παίρνει αψήφιστα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, ενώ η Αριάδνη και ο Κουράκος φοβούνται την αντίδραση του Κωνσταντίνου. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν τον αφορά καθόλου αυτό το παιδί και θέλει πάση θυσία να προστατέψει την Ισμήνη.

Ο Τζον πιέζει τον Στάθη να πάρει μια απόφαση σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης κι ο Στάθης οδηγείται σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει στην Ερωφίλη πως δεν μπορεί να ρισκάρει κι έτσι το ζευγάρι χωρίζει. Η Αθηνά μετακομίζει στου Τζον. Η Ασπασία υπογράφει συμβόλαιο για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο Στέφανος ετοιμάζει πυρετωδώς το πάρτι για τα γενέθλια της Μαλένας, όμως η μικρή παίζει κρυφό παιχνίδι πίσω από την πλάτη του, μετά από συνεννόηση με τη Σοφία. Ο Δημοσθένης ζητά από τον Αντώνη να απομακρύνει τη Χριστιάνα από τον Μιχάλη. Ο Μανώλης ενημερώνεται ότι ο κακοποιητής έζησε κι αποφασίζει να τον αποτελειώσει.

Η εξαφάνιση της Μαλένας τρομοκρατεί τον Στέφανο και τη Βασιλική, οι οποίοι αγνοούν το σχέδιο της Σοφίας. Η Σοφία δείχνει καλή θέληση κι επιστρέφει το παιδί στο σπίτι, ενημερώνοντας τον Στέφανο πως αυτό που έγινε της δίνει προβάδισμα στην κούρσα της συνεπιμέλειας.

Η Ισμήνη ξεκαθαρίζει στον Κωνσταντίνο ότι δεν πρόκειται να κάνει έκτρωση, ενώ η Αριάδνη τρέμει μη συμβεί κάτι στο μωρό της. Ο Κουράκος κι η Μαρουσώ συνειδητοποιούν ότι ο serial killer ξαναχτύπησε, αλλά και πάλι δεν άφησε ίχνη. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης υποδέχεται την Άννα στην Κρήτη κι εκείνη του περιγράφει την επεισοδιακή πτήση που είχε με το αεροπλάνο. Η Δάφνη αρχίζει να ασφυκτιά μέσα στα ψέματα που έχει πει στον Παυλή.

Ο Δημοσθένης μαθαίνει ότι ο Αντώνης έχει αρχίσει να προσεγγίζει την Αμαλία κι έχει τον νου του. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να πλησιάσει την Ερωφίλη, αλλά δεν τα καταφέρνει. Το πάρτι γενεθλίων της Μαλένας φτάνει, φίλοι και γνωστοί μαζεύονται για να της ευχηθούν, όμως ο κλόουν, αντί για μπαλόνια βγάζει όπλο…

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

