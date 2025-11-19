Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Σπίτι 3»: τα μυστικά
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Αποκωδικοποιώντας την εξαγγελία Μητσοτάκη
«Σπίτι 3»: τα μυστικά
• Δημιουργείται μια νέα δεξαμενή ακινήτων και δικαιούχων με διεύρυνση του «Σπίτι μου 2»
• Εισάγεται νέο «Ανακαινίζω» και ενισχυμένο «Εξοικονομώ»
• Ποιες άλλες αλλαγές έρχονται
Διαβάστε ακόμα
Μέχρι τέλους του χρόνου οι πρώτες ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους από εθνικούς πόρους
==========
Οδηγός επιβίωσης στον λαβύρινθο του ΕΦΚΑ
Αν χάσατε τα ένσημά σας
• Τα 10 βήματα στην περίπτωση που δεν μπορείτε να τα βρείτε για την περίοδο πριν από το 2002
==========
Εκθεση
Ενα τρισ. ευρώ η συνολική περιουσία μας
• Ο πλούτος μας επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank
==========
Στην Ελλάδα
Επενδύσεις 10 δισ. στην ΑΙ αλλά και… απειλή φούσκας
==========
Debate
Απειλούν οι selfies τη «Μόνα Λίζα»;
Η συζήτηση για τον περιορισμό ή την κατάργησή τους επανέρχεται ύστερα από περιστατικά όπου εκθέματα «απειλήθηκαν» λόγω συνωστισμού των επισκεπτών. Στο ερώτημα απαντούν οι επικεφαλής μουσείων Θούλη Μισιρλόγλου και Νίκος Παπαδημητρίου
==========
Προδημοσίευση
«Οταν η Μέρκελ έμαθε για το δημοψήφισμα»
• Τι υποστηρίζει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη γερμανίδα καγκελάριο
• Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Ο Τασούλας, «ΤΟ ΒΗΜΑ» και ο Πρωθυπουργός
Οταν η Γκίλφοϊλ προαναγγέλλει το μέλλον της Ελευσίνας
==========
Τραμπ – Μπιν Σαλμάν
Ενας πρίγκιπας στον Λευκό Οίκο
• Η Αμερική θα πουλήσει F-35 και η Σαουδική Αραβία θα επενδύσει στις ΗΠΑ 1 τρισ. δολ.
==========
Αγρια φύση
Ποιοι και γιατί επικηρύσσουν αρκούδες και λύκους
==========
Φόνος στην άσφαλτο
Τον σκότωσε στο ξύλο γιατί του έκλεισε τον… δρόμο
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Εθνική Ελπίδων
Με το βλέμμα στα τελικά του Euro ’27
Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0
Πειράματα και άδοξο φινάλε
Στο Μουντιάλ η Σκωτία
Βράβευση Τεττέη από τη FIFPRO
