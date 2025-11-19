Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Σπίτι 3»: τα μυστικά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Αποκωδικοποιώντας την εξαγγελία Μητσοτάκη

«Σπίτι 3»: τα μυστικά

• Δημιουργείται μια νέα δεξαμενή ακινήτων και δικαιούχων με διεύρυνση του «Σπίτι μου 2»

• Εισάγεται νέο «Ανακαινίζω» και ενισχυμένο «Εξοικονομώ»

• Ποιες άλλες αλλαγές έρχονται

Διαβάστε ακόμα

Μέχρι τέλους του χρόνου οι πρώτες ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους από εθνικούς πόρους

Οδηγός επιβίωσης στον λαβύρινθο του ΕΦΚΑ

Αν χάσατε τα ένσημά σας

• Τα 10 βήματα στην περίπτωση που δεν μπορείτε να τα βρείτε για την περίοδο πριν από το 2002

Εκθεση

Ενα τρισ. ευρώ η συνολική περιουσία μας

• Ο πλούτος μας επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank

Στην Ελλάδα

Επενδύσεις 10 δισ. στην ΑΙ αλλά και… απειλή φούσκας

Debate

Απειλούν οι selfies τη «Μόνα Λίζα»;

Η συζήτηση για τον περιορισμό ή την κατάργησή τους επανέρχεται ύστερα από περιστατικά όπου εκθέματα «απειλήθηκαν» λόγω συνωστισμού των επισκεπτών. Στο ερώτημα απαντούν οι επικεφαλής μουσείων Θούλη Μισιρλόγλου και Νίκος Παπαδημητρίου

Προδημοσίευση

«Οταν η Μέρκελ έμαθε για το δημοψήφισμα»

• Τι υποστηρίζει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη γερμανίδα καγκελάριο

• Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

Πολιτικό παρασκήνιο

Ο Τασούλας, «ΤΟ ΒΗΜΑ» και ο Πρωθυπουργός

Οταν η Γκίλφοϊλ προαναγγέλλει το μέλλον της Ελευσίνας

Τραμπ – Μπιν Σαλμάν

Ενας πρίγκιπας στον Λευκό Οίκο

• Η Αμερική θα πουλήσει F-35 και η Σαουδική Αραβία θα επενδύσει στις ΗΠΑ 1 τρισ. δολ.

Αγρια φύση

Ποιοι και γιατί επικηρύσσουν αρκούδες και λύκους

Φόνος στην άσφαλτο

Τον σκότωσε στο ξύλο γιατί του έκλεισε τον… δρόμο

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Εθνική Ελπίδων

Με το βλέμμα στα τελικά του Euro ’27

Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0

Πειράματα και άδοξο φινάλε

Στο Μουντιάλ η Σκωτία

Βράβευση Τεττέη από τη FIFPRO