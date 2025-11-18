Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε φρεγάτα στα νορβηγικά ύδατα της Αρκτικής
Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε από λογαριασμό του ΝΑΤΟ στο Χ, δείχνει τη βύθιση μιας παροπλισμένης φρεγάτας
Εντυπωσιακά πλάνα είδαν το φως της δημοσιότητας από τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης κοντά στη νορβηγική Αρκτική, όπου υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε φρεγάτα Trondheim χρησιμοποιώντας τορπίλη.
Κεντρικός στόχος της άσκησης ήταν η επαλήθευση δυνατότητας πλήγματος του υποβρυχίου και της τορπίλης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αξία των υποβρυχίων. Με την ελπίδα τους πως το υποβρύχιο είναι ανθεκτικό, «λειτουργεί κρυφά και έχει τη μοναδική ικανότητα να καθορίζει την πορεία της μάχης».
Στην άσκηση του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σκάφη και μονάδες από την Νορβηγία, το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας και την Πολωνία, συμμετείχαν στην άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά των ακτών του Άντοϊ.
Σκοπός ήταν σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την πολυεθνική συνεργασία και την ανταλλαγή στρατιωτικής εμπειρίας μεταξύ των συμμάχων.
Η στιγμή της πυροδότησης της τορπίλης και τη βύθιση της φρεγάτας
Ακολουθεί το βίντεο με τη στιγμή που η φρεγάτα βυθίζεται μετά την πρόσκρουση της τορπίλης, που δείχνει κατά τη διάρκεια της άσκησης Εγκίρ 25, το υποβρύχιο KNM Ούθαουγκ πυροδότησε μία από τις τορπίλες του κατά της αποσυρθείσας φρεγάτας KNM Trondheim, με στόχο να βυθίσει το σκάφος.
Submarine Saturday – in association with Torpedo Tuesday! 💥
Recently during exercise Ægir 25, submarine KNM Uthaug 🇳🇴fired one of its torpedoes at the decommissioned frigate KNM Trondheim 🇳🇴, with the aim of sinking the vessel.
The purpose of the shot was to verify and… pic.twitter.com/HUtk62mkgA
— NATO Allied Joint Force Command Norfolk – JFCNF (@JFCNorfolk) November 15, 2025
