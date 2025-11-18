Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε φρεγάτα στα νορβηγικά ύδατα της Αρκτικής

Εντυπωσιακά πλάνα είδαν το φως της δημοσιότητας από τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης κοντά στη νορβηγική Αρκτική, όπου υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε φρεγάτα Trondheim χρησιμοποιώντας τορπίλη.

Κεντρικός στόχος της άσκησης ήταν η επαλήθευση δυνατότητας πλήγματος του υποβρυχίου και της τορπίλης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αξία των υποβρυχίων. Με την ελπίδα τους πως το υποβρύχιο είναι ανθεκτικό, «λειτουργεί κρυφά και έχει τη μοναδική ικανότητα να καθορίζει την πορεία της μάχης».

Στην άσκηση του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σκάφη και μονάδες από την Νορβηγία, το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας και την Πολωνία, συμμετείχαν στην άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά των ακτών του Άντοϊ.

Σκοπός ήταν σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την πολυεθνική συνεργασία και την ανταλλαγή στρατιωτικής εμπειρίας μεταξύ των συμμάχων.

Η στιγμή της πυροδότησης της τορπίλης και τη βύθιση της φρεγάτας

Ακολουθεί το βίντεο με τη στιγμή που η φρεγάτα βυθίζεται μετά την πρόσκρουση της τορπίλης, που δείχνει κατά τη διάρκεια της άσκησης Εγκίρ 25, το υποβρύχιο KNM Ούθαουγκ πυροδότησε μία από τις τορπίλες του κατά της αποσυρθείσας φρεγάτας KNM Trondheim, με στόχο να βυθίσει το σκάφος.