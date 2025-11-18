Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Μεγάλη Εικόνα: Αναλύοντας τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας
Media 18 Νοεμβρίου 2025 | 19:42

Μεγάλη Εικόνα: Αναλύοντας τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη, επιστρέφει αναλύοντας μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, καθοριστικά για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Στις 00.00 στο MEGA.

Spotlight

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 00:00, στο MEGA, η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη βάζει στο τραπέζι τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι καλούνται να αναλύσουν και αποκωδικοποιήσουν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, καθοριστικά για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η ακρίβεια, που συνεχίζει να ταλαιπωρεί έντονα τα νοικοκυριά. Επιπλέον, η εκπομπή συνθέτει τη «Μεγάλη Εικόνα» του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη και της θέσης της Ελλάδας σε αυτόν. Τέλος, παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λαμβάνει συνεχώς νέες, αποκαλυπτικές διαστάσεις.

Η Νίκη Λυμπεράκη αναλαμβάνει να συντονίσει τη συζήτηση και να εξασφαλίσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία.

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00

#MegaliEikona

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Media
«Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά»: Νέο backstage video από τα γυρίσματα του reunion
Media 17.11.25

«Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά»: Νέο backstage video από τα γυρίσματα του reunion

Οι προετοιμασίες των συντελεστών για το επετειακό επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε». Εκτός από την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα, τον Φώτη και τον Σπύρο, θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία-σταθμό του MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Πόλο 18.11.25

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μλάντοστ – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
MI5 18.11.25

«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία προς τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για να τα προειδοποιήσει «για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες»

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
