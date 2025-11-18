Μεγάλη Εικόνα: Αναλύοντας τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη, επιστρέφει αναλύοντας μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, καθοριστικά για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Στις 00.00 στο MEGA.
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
- Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
- Για βιώσιμη γεωργία, φυτά που παράγουν το δικό τους λίπασμα
- Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 00:00, στο MEGA, η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη βάζει στο τραπέζι τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.
Πολιτικοί και δημοσιογράφοι καλούνται να αναλύσουν και αποκωδικοποιήσουν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, καθοριστικά για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η ακρίβεια, που συνεχίζει να ταλαιπωρεί έντονα τα νοικοκυριά. Επιπλέον, η εκπομπή συνθέτει τη «Μεγάλη Εικόνα» του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη και της θέσης της Ελλάδας σε αυτόν. Τέλος, παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λαμβάνει συνεχώς νέες, αποκαλυπτικές διαστάσεις.
Η Νίκη Λυμπεράκη αναλαμβάνει να συντονίσει τη συζήτηση και να εξασφαλίσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία.
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00
#MegaliEikona
- LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
- LIVE: Ισπανία – Τουρκία
- Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
- LIVE: Σκωτία – Δανία
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιάς – Κύθνος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις