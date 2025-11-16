«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό συγκλονιστικό επεισόδιο στο MEGA

Το 9ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:00.

Η Κατερίνη έχει καταλάβει το ενδιαφέρον του για την Αρετή.

Επεισόδιο 9 (Κυριακή 16/11)

Ο Οδυσσέας μαθαίνει εμβρόντητος ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο και συνειδητοποιεί ότι η ανάγκη της για χρήματα προκειμένου να βρει μόσχευμα για το παιδί της, ήταν και ο λόγος που δέχτηκε την ανήθικη πρόταση που της έκανε.

Βασανίζεται από ενοχές.

Η αγχωμένη Αρετή περιμένει στωϊκά την απόλυση της, επειδή είχε πει ψέματα για την οικογενειακή της κατάσταση, ενώ η Κατερίνη αρχίζει πλέον να «πιάνει» ξεκάθαρα στην ατμόσφαιρα το ενδιαφέρον του Οδυσσέα προς την Αρετή.

Ενώ ο Οδυσσέας υποφέρει για όλα όσα έκανε, ο Σταύρος δείχνει να ερωτεύεται ακόμα πιο βαθιά την Αρετή.

Ο Άλκης με τον φίλο του Νικήτα, επισκέπτονται το κέντρο στο οποίο εργάζεται η Μίνα, ενώ βρίσκεται και ο Σάββας εκεί. Αρετή, Χάρης και Ελένη γιορτάζουν το γεγονός ότι ο Πετράκης θα γυρίσει σπίτι, με την Ελένη να ζητάει εξηγήσεις από την Αρετή για το πού βρήκε τα χρήματα για τη μεταμόσχευση.

Η Αρετή, με τη βοήθεια του Χάρη, βάζει τα όρια της στην Ελένη. Την επόμενη μέρα, ενώ βγαίνει από το σπίτι της, βλέπει απέναντι της τον Οδυσσέα.

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά:

Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΤΟ 4Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ MEGA ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

#MiaNyxtaMono