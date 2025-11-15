newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
15.11.2025 | 22:51
Θρίλερ με εξαφάνιση τουρίστα στη Μαγνησία
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του – Το app για τον υπολογισμό του
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Νοεμβρίου 2025 | 21:51

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του – Το app για τον υπολογισμό του

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου.

Φέτος, η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα γίνει νωρίτερα από την παραδοσιακή ημερομηνία, καθώς η 21η Δεκεμβρίου «πέφτει» Κυριακή.

Οι εργοδότες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις πληρωμές έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα λάβουν ολόκληρο τον μισθό τους ως δώρο.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Η βάση υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση τερματίστηκε νωρίτερα, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές την ημέρα λύσης της σύμβασης.

Η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας ολόκληρο τον χρόνο απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων απουσιών, όπως ετήσια άδεια ή άδεια μητρότητας.

Για εργαζόμενους που δεν έχουν πλήρη διάρκεια εργασίας μέσα στο διάστημα αυτό, το δώρο υπολογίζεται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, ενώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές τους.

Ειδικά για τις ημέρες ασθενείας, συνυπολογίζονται μόνο τα τριήμερα χωρίς επίδομα, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καλύπτονται από ασφαλιστικό επίδομα. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δίκαια το δώρο που τους αναλογεί.

Το app για να υπολογίσετε το Δώρο των Χριστουγέννων

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

Το ΚΕΠΕΑ για τη διευκόλυνση των χρηστών έχει δημιουργήσει και σχετικό βίντεο.

YouTube thumbnail

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή του – Ποιοι μένουν εκτός

Το επίδομα θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Σύνταξη
Αγρότες: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους
Agro-in 15.11.25

Σε αναβρασμό οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα - Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για το πώς θα συνεχίσουν

Σύνταξη
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Τα βήματα 15.11.25

Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες - Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Αποκάλυψη Guardian 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν
Κόσμος 15.11.25

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινός πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δείτε τα ανοιχτά θέματα μεταξύ των δύο χωρών και τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Δανία – Λευκορωσία

LIVE: Δανία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Λευκορωσία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία
«Πορτοκαλί συναγερμός» 15.11.25

Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς η κακοκαιρία «Κλαούντια» κινείται βορειότερα.

Σύνταξη
Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Μίζες εκατομμυρίων 15.11.25

Επιχείρηση «Μίδας» - Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Ουκρανία, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόρρητο