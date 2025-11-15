Φέτος, η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα γίνει νωρίτερα από την παραδοσιακή ημερομηνία, καθώς η 21η Δεκεμβρίου «πέφτει» Κυριακή.

Οι εργοδότες οφείλουν να ολοκληρώσουν τις πληρωμές έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα λάβουν ολόκληρο τον μισθό τους ως δώρο.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Η βάση υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση τερματίστηκε νωρίτερα, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές την ημέρα λύσης της σύμβασης.

Η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας ολόκληρο τον χρόνο απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων απουσιών, όπως ετήσια άδεια ή άδεια μητρότητας.

Για εργαζόμενους που δεν έχουν πλήρη διάρκεια εργασίας μέσα στο διάστημα αυτό, το δώρο υπολογίζεται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, ενώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές τους.

Ειδικά για τις ημέρες ασθενείας, συνυπολογίζονται μόνο τα τριήμερα χωρίς επίδομα, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καλύπτονται από ασφαλιστικό επίδομα. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δίκαια το δώρο που τους αναλογεί.

Το app για να υπολογίσετε το Δώρο των Χριστουγέννων

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

Το ΚΕΠΕΑ για τη διευκόλυνση των χρηστών έχει δημιουργήσει και σχετικό βίντεο.