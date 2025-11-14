Ο Γιάννης Αλαφούζος προλόγισε τον Ράφα Μπενίτεθ στην παρουσίαση του στις 25 Οκτωβρίου στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός περιορίστηκε σε μία μικρή εισαγωγή, όμως πριν δώσει τον λόγο στον Ισπανό προπονητή, προανήγγειλε ότι θα μιλούσε δημοσίως σύντομα.

«Γνωρίζω ότι θα θέλατε, κι εγώ θέλω, να πούμε περισσότερα για τον σύλλογο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μέλλον του. Να είστε σίγουροι ότι θα πούμε πολλά σε μία-δύο εβδομάδες, κυρίως για το παρελθόν και το παρόν. Γιατί το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό» είχε τονίσει επί λέξη ο Αλαφούζος.

Ο εφοπλιστής γνωρίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου του Τριφυλλιού είναι δυσαρεστημένη μαζί του, εξαιτίας της στάσης πληρωμών του 2017 και των παρενεργειών της… Μία απόφαση για την οποία ο Αλαφούζος δεν έδωσε ποτέ εξηγήσεις και ακόμα και σήμερα εκφράζονται εικασίες και απορίες.

Επιπλέον, με τις φήμες για το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ να άγονται και να φέρονται, έχει σημασία ο Αλαφούζος να αποσαφηνίσει την κατάσταση για τις προθέσεις του και για όσα ακούγονται. Κυρίως, να αναλύσει το όραμα του για το μέλλον του συλλόγου, με ορίζοντα την κατασκευή του νέου γηπέδου στο Βοτανικό.

Οπότε, η συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 21:30.