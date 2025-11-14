Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Τέλος στη φημολογία ότι υπάρχουν σύννεφα στη σχέση της Ντόρτμουντ με τον προπονητή της ομάδας Νίκο Κόβατς έβαλε ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν. Ο επικεφαλής της ομάδας τόνισε ότι στο σύλλογον δεν ανησυχούν για τη συνέχεια υπό την καθοδήγηση του νυν προπονητή ενώ η φημολογία προέκυψε επειδή η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, με 21 βαθμούς, ενώ προηγείται η Μπάγερν με 38 και ακολουθεί η Λειψία με 22.

Αυτό είχε σαν συνέπεια να προκύψει φημολογία σύμφωνα με την οποία τρίζει η καρέκλα του Κόβατς. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ ο τεχνικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ επηρεάζει έμμεσα αρνητικά τις πιθανότητες του συλλόγου να επεκτείνει το συμβόλαιο του Νίκο Σλότερμπεκ, υποστηρίζοντας ότι ο στόπερ δεν είναι λάτρης του αγωνιστικού στιλ του προπονητή.

«Φυσικά, πολλά γράφονται κατά τη διάρκεια κάθε διακοπής για αγώνες εθνικών ομάδων. Όμως, εμείς στην Μπορούσια Ντόρτμουντ παραμένουμε εντελώς χαλαροί. Ολοι μας είμαστε 100% πεπεισμένοι για την δουλειά που κάνει ο Νίκο Κόβατς. Θέλω να επισημάνω ότι το τελευταίο σπριντ της περασμένης σεζόν ήταν εντυπωσιακά επιτυχημένο, χάρη στον Νίκο Κόβατς», δήλωσε ο Ρίκεν στο WAZ.

Μάλιστα, ο Ρίκεν έκανε και απολογισμό του έργου του Νίκου Κόβατς: «Έχουμε δεχτεί τα δεύτερα λιγότερα γκολ στην Bundesliga και έχουμε πετύχει τα τρίτα περισσότερα γκολ από 36 ομάδες στο Champions League. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη θετική εξέλιξη που έχουμε σημειώσει υπό την καθοδήγησή του από τον πάγκο της ομάδας μας».

Και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν έχουμε πείσει σε κάθε παιχνίδι τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά η καταπόνηση από το γεγονός ότι παίξαμε έξι από τα επτά ματς εκτός έδρας μέσα σε τρεις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των μεσοβδόμαδων αγώνων, ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Κι όμως, σκοράραμε τέσσερα γκολ στην Κοπεγχάγη και καταγράψαμε σχεδόν 30 τελικές απέναντι στην Κολωνία».